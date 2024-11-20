ÇOĞUNLUĞU HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR





Bu sene tatil günlerinin çoğu hafta içine denk geliyor. Bu formülle bayram tatilini hafta sonu ile birleştirerek 46 gün tatil yapabilirsiniz.





Bunun için sadece yıllık izninizden 14 gün kullanmanız yeterli.