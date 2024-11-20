2025 yılında kullanılacak resmi tatil günleri belli oldu. Bu tarihlerle birleştiğinde 2025 yılında 14 gün izin alınarak tam 128 gün tatil yapılabiliyor. İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi ve tavsiye edilen izin dönemleri...
2025 yılı resmi tatil günleri belli oldu. Tatillerin çoğunluğunun hafta içine denk gelmesi ise ilk bakışta milyonlarca insanı düşündürdü. Oysa izin günleri birleştirildiğinde 14 gün ek izinle toplamda 46 gün izin yapmak mümkün hale geliyor.
ÇOĞUNLUĞU HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR
Bu sene tatil günlerinin çoğu hafta içine denk geliyor. Bu formülle bayram tatilini hafta sonu ile birleştirerek 46 gün tatil yapabilirsiniz.
Bunun için sadece yıllık izninizden 14 gün kullanmanız yeterli.
Fakat 14 günlük yıllık izninizi şu günlerde kullanmanız lazım;
30 Aralık, 31 Aralık, 02 Ocak, 03 Ocak, 21 Nisan, 22 Nisan, 24 Nisan, 25 Nisan, 02 Mayıs, 14 Temmuz, 27 Ekim, 28 Ekim, 30 Ekim ve 31 Ekim.
Ekranda gördüğümüz günlerde izin kullanırsanız tüm hafta sonları ve resmi tatilleri de eklediğimizde bir yılda 128 gün tatil yapmış oluyorsunuz.
2025 yılı için önerilen izin günleri şöyle sıralandı:
- 30 Aralık 2024, Pazartesi
- 31 Aralık 2024, Salı
- 02 Ocak 2025, Perşembe
- 03 Ocak 2025, Cuma
- 21 Nisan 2025, Pazartesi
- 22 Nisan 2025, Salı
- 24 Nisan 2025, Perşembe
- 25 Nisan 2025, Cuma
- 02 Mayıs 2025, Cuma
- 14 Temmuz 2025, Pazartesi
- 27 Ekim 2025, Pazartesi
- 28 Ekim 2025, Salı
- 30 Ekim 2025, Perşembe
- 31 Ekim 2025, Cuma
Uzun hafta sonu ve tatil dönemleri ise şöyle:
- 28 Aralık ile 05 Ocak arası: 9 gün
-29 Mart ile 01 Nisan arası: 4 gün
- 19 Nisan ile 27 Nisan arası: 9 gün
- 01 Mayıs ile 04 Mayıs arası: 4 gün
- 17 Mayıs ile 19 Mayıs arası: 3 gün
- 06 Haziran ile 09 Haziran arası: 4 gün
- 12 Temmuz ile 15 Temmuz arası: 4 gün
- 25 Ekim ile 02 Kasım arası: 9 gün
İŞTE 2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ:
Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba
2025 Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde:
Arife – 29 Mart 2025, Cumartesi
1. Gün – 30 Mart 2025, Pazar
2. Gün – 31 Mart 2025, Pazartesi
3. Gün – 1 Nisan 2025, Salı
2025 Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde:
Arife – 5 Haziran Perşembe
1. Gün – 6 Haziran Cuma
2. Gün – 7 Haziran Cumartesi
3. Gün – 8 Haziran Pazar
4. Gün – 9 Haziran Pazartesi