Tavuğu alırken de keserken de dikkatli bakın: Üstündeki beyaz çizgilerin sebebine şaşıracaksınız

Tam bir protein kaynağı, pişirmesi kolay, alması ucuz... Evet evet tavuktan bahsediyoruz. Türk Mutfağı'nın sevilen lezzeti tavuğu ister kızartarak ister haşlayarak yiyin ama alırken bir şeye dikkat edin. Çünkü çiğ tavuğun üstündeki beyaz çizgiler tavuğun hikayesiyle ilgili iyi bir izlenim vermiyor.
Dünyadaki birçok insan, tavuk eti yeme konusunda ne yapacağını şaşırmış halde. Tavukların hormonlu olduğunu söyleyerek evlerine sokmayanların haricinde bir de protein kaynağı olarak görüp bol bol tüketenler var.
İyi pişirilmesi, organik olması, güvenilir bir yerden temin edilmesi gibi kurallara dikkat edilmesi gerekiyor ama bir de tavuğun üstündeki beyaz çizgiler var. Peki ya onlar ne anlama geliyor?
Italian Journal of Animal Science'ın 2013 yılında paylaştığı bir araştırmaya göre beyaz çizgileri olan tavuk göğsü, çizgisiz bir tavuk göğsüne oranla %224 daha fazla yağ içeriyor.
Beyaz çizgiler aynı zamanda tavuğun yetiştirilirken sağlıksız koşullarda büyüdüğünü de gösteriyor. Çizgiler, aslında tavukta bir kas bozukluğu olduğunun göstergesi.
CIWF'ye göre, tavuklardaki hızlı büyüme ve hızla artan kas miktarı beyaz çizgilerin artışında büyük rol oynuyor. Bu nedenle de doğal ortamında yetişen tavuklar hızlı üretim tavuklara göre kesinlikle çok daha fazla besleyici ve sağlıklı değere sahip oluyor.