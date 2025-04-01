"Hayvansever derneklerinin kapatılarak yerlerine insansever dernekleri açılması" talebinin de yöneltildiği komisyona başvuran bir kişi ise fal, tarot, kurşun dökme, yaşam koçluğu, evlilik danışmanlığı, aile dizimi, bilinçaltı temizliği, enerji frekans çalışmaları, astroloji temelli kişisel gelişim, regresyon terapisi, kuantum şifa, holistik şifa, NLP, hipnoterapi, frekans terapileri gibi bilimsel dayanağı olmayan ve insan sağlığına zarar veren uygulamaların ve eğitimlerin yasaklanmasını ve bu tür faaliyetleri yürüten kişi ve kuruluşlara yönelik yasal denetim ve cezai yaptırımların artırılmasını talep etti.