THY 92'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

GUİNNES REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olma unvanını 2012 yılından beri elinde bulunduran Türk Hava Yolları, bu başarısını şimdi de Guinness Dünya Rekoru ile tescilledi. Milli bayrak taşıyıcı “En Çok Ülkeye Uçan Havayolu (Most Countries Flown to by an Airline)” unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı. THY rekor belgesini geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen Şili uçuşu sonrası teslim almıştı.