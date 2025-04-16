Trakya'nın 'sarı altın çiçeği' kanola kendini zirai dondan korudu

Tekirdağ Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz, kanolanın bölgede ayçiçeği ve buğdayın arkasından 3'üncü sırada yer aldığını belirterek, "Geçen hafta yeni çiçek açmaya başlamıştı kanola. Nisan ayının başında yaşanan don olayında kendisini korudu. Kanola ne yaptı bu sefer? Boynunu aşağı doğru büktü ve çiçeklerini mümkün olduğu kadar korudu ama bugün geldiğimizde o üzerindeki donu ve kırgınlığı atmış vaziyette ve şu anda kanola dimdik ayakta. Çiftçimiz de bunu gördüğü için de ne yapıyor? Bu sefer kanolaya dönüş yapıyor. Seneye kanola daha da artacak. Neden artıyor? Kanola erken ekim ve erken biçim. Bu da ne anlama geliyor çiftçi için? Erken ekim ve kışın yağmurları ve soğuk havadan etkilenmiyor ve erken hasat edildiği için erken ürününü satıp parasını almış oluyor. Maliyet olarak değerlendirdiğimizde, maliyetler tabii ki de bizim için önemli. Ama tabii erken hasat olduğu için, çiftçi erken para aldığı için burada faiz yükünden kurtuluyor. Finansmana kolay ulaşım sağlıyor ve borcunu erken kapatmış oluyor. Bu sebepten dolayı kanolaya dönüş var" diye konuştu.



