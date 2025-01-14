Türk YouTuber'ların yıllık kazançları ortaya çıktı: Listedeki 8 ismin serveti dudak uçuklattı

YouTube üzerinden içerik üreten Türk YouTuber'ların yıllık maksimum kazançları belli oldu. Listede yer alan isimlerin kazançları dudak uçuklattı.
SocialBlade listesine göre Türkiye'deki YouTuber'lardan en çok kazanan 8 ismin serveti dudak uçuklattı.
İşte o isimler ve kazançları...
Ruhi Çenet - 113.600.000 TL (3.2 milyon dolar)
Alper Rende - 13.800.000 TL (391.400 dolar)
Deli Mi Ne? - 18.424.000 TL (519.000 dolar)
Testo Taylan - 85.000.000 TL (2.4 milyon dolar
Tuna Tavus - 130.000.000 TL (3.7 milyon dolar)
Burak Oyunda - 2.000.000 TL (58.000 dolar)
Orkun Işıtmak - 120.000.000 TL (3.4 milyon dolar)
Mertcan Bahar - 17.750.000 TL (500.000 dolar)