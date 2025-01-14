Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Türk YouTuber'ların yıllık kazançları ortaya çıktı: Listedeki 8 ismin serveti dudak uçuklattı

Türk YouTuber'ların yıllık kazançları ortaya çıktı: Listedeki 8 ismin serveti dudak uçuklattı

09:3414/01/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
<p>Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan YouTube üzerinden içerik üreten ve paylaşan Türkiye'deki YouTuber'ların yıllık tahmini maksimum kazançları açıklandı.</p>
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan YouTube üzerinden içerik üreten ve paylaşan Türkiye'deki YouTuber'ların yıllık tahmini maksimum kazançları açıklandı.

YouTube üzerinden içerik üreten Türk YouTuber'ların yıllık maksimum kazançları belli oldu. Listede yer alan isimlerin kazançları dudak uçuklattı.

SocialBlade listesine göre Türkiye'deki YouTuber'lardan en çok kazanan 8 ismin serveti dudak uçuklattı.

İşte o isimler ve kazançları...

Ruhi Çenet - 113.600.000 TL (3.2 milyon dolar)

Alper Rende - 13.800.000 TL (391.400 dolar)

Deli Mi Ne? - 18.424.000 TL (519.000 dolar)

Testo Taylan - 85.000.000 TL (2.4 milyon dolar

Tuna Tavus - 130.000.000 TL (3.7 milyon dolar)

Burak Oyunda - 2.000.000 TL (58.000 dolar)

Orkun Işıtmak - 120.000.000 TL (3.4 milyon dolar)

Mertcan Bahar - 17.750.000 TL (500.000 dolar)

#YouTube
#YouTuber
#Servet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gram altın ne kadar oldu? 14 Ocak Salı altın yeni haftaya nasıl başladı güncel fiyatlarda son durum ne?