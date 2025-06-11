Uzak Doğu kökenli ‘Asya uzun boynuzlu kenesi’ Türkiye’de ilk kez görüldü. Sessiz ama ölümcül ilerleyen bu istilacı tür, sadece Kırım Kongo ile sınırlı değil; sekiz farklı hastalıkla insan sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar uyarıyor: Türkiye’nin biyolojik güvenliği için yeni bir sınav kapıda.

1 /11 Türkiye'de görülen yeni kene türü, uzmanları alarma geçirdi. Sekiz farklı hastalığın taşıyıcısı olabilen Uzak Doğu kökenli Asya uzun boynuzlu kenesi, halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.



2 /11 Daha önce Japonya, Kore ve Çin gibi ülkelerde görülen istilacı tür insanlara birden fazla ölümcül hastalık bulaştırabiliyor.

3 /11 Uzman isim, bu istilacı türün sadece Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) değil, çok daha fazla sağlık riski barındırdığı konusunda uyardı.



4 /11 Tehlike Sadece KKKA Değil

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Duran Tok, Türkiye’de 56. kene türü olarak tanımlanan Haemaphysalis longicornis’in insan sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi dışında da birçok tehlikeli hastalık söz konusu,” diyen Tok, bu istilacı türün daha önce Japonya, Kore, Çin, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde görüldüğünü, artık Türkiye’de de tespit edildiğini belirtti.

5 /11 Yeni tür; 1 değil, 8 farklı hastalık taşıyabiliyor

Tularemi, Lyme hastalığı, Q ateşi, Kene kaynaklı ensefalit, Benekli ateş, Erlihyoz, Babezyoz gibi hastalıkları taşıma potansiyeline sahip.

﻿﻿﻿Bu nedenle sadece KKKA değil, çoklu enfeksiyon riski açısından da değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.



6 /11 İstilacı türlerin önü açılıyor İklim değişikliği ve küresel ısınmanın, bu tür istilacı kenelerin yayılımını kolaylaştırdığını ifade eden Prof. Dr. Tok, “Kuşların göç yolları değişiyor, kene türleri farklı ekosistemlere taşınıyor. Bu da Türkiye'deki hastalık risklerini artırıyor” dedi.



7 /11 En çok hangi bölgelerde görülüyor?

Kenelere bağlı vakaların özellikle; İç Anadolu’nun kuzey kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi gibi bölgelerde yoğunlaştığı belirtiliyor.

8 /11 Öldürmeye çalışmayın!

Prof. Dr. Tok, kenelere karşı bilinçli davranılması gerektiğini vurguladı. “Vücuda yapışan kene kesinlikle öldürülmemeli, üzerine sigara basılmamalı, kolonya dökülmemelidir. Bu, hastalıkların bulaşma riskini artırabilir” dedi.



9 /11 Belirtiler 1 ila 9 günde ortaya çıkıyor

Kene kaynaklı hastalıklar genellikle 1–3 gün içinde, bazı durumlarda 9 güne kadar gecikmeli olarak ortaya çıkabiliyor. Dikkat edilmesi gereken belirtiler:

10 /11 İşte en yaygın belirtileri

Ateş Halsizlik Kas ve baş ağrısı Mide bulantısı Vücutta kanama İshal

Bu belirtilerden biri ya da birkaçı görüldüğünde acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

