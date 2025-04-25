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Türkiye'nin deprem riski en az olan illeri açıklandı: AFAD ve MTA verileri paylaştı

Türkiye'nin deprem riski en az olan illeri açıklandı: AFAD ve MTA verileri paylaştı

17:0025/04/2025, الجمعة
G: 25/04/2025, الجمعة
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Türkiye, aktif fay hatları nedeniyle sık sık depremlerle sarsılsa da bazı şehirler coğrafi konumları sayesinde daha az risk taşıyor. İstanbul ve Kütahya’daki depremlerin ardından vatandaşlar, güvenli bölgeleri merak etmeye başladı. AFAD ve (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) MTA verilerine göre, deprem riski en düşük 20 şehir belirlendi. Bu şehirler, büyük fay hatlarından uzakta yer alıyor.

Deprem riski belirlenirken şu kriterler göz önünde bulundurulur:

Fay hatlarına olan uzaklık

Zeminin yapısı

Tarihsel deprem kayıtları

Jeolojik ve sismik analizler

İşte Türkiye'de deprem riski en az olan 20 şehir;







Edirne

Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen Edirne, fay hatlarından uzakta olduğu için daha az riskli iller arasında.

Kırıkkale

Ankara’ya yakınlığıyla bilinen Kırıkkale, deprem riski düşük iller arasında bulunuyor.

Karaman

Konya’ya komşu olan Karaman da benzer şekilde düşük deprem riski taşıyor.

Konya

Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili olan Konya, deprem riski en düşük iller arasında yer alıyor.

Aksaray

Aksaray, hem ulaşım hem de güvenlik açısından avantaj sağlayan bir şehir.



Niğde

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Niğde, düşük sismik aktiviteyle ön plana çıkıyor.

Niğde

Kapadokya’nın merkezi olan Nevşehir, turizm kadar deprem güvenliği açısından da öne çıkıyor.

Kırşehir

Deprem açısından sakin iller arasında gösterilen Kırşehir, tercih edilen güvenli bölgelerden biri.

Yozgat

Orta Anadolu’nun kalbinde yer alan Yozgat, fay hatlarına uzak konumuyla dikkat çekiyor.

Çankırı

İç Anadolu’nun kuzeyinde bulunan Çankırı, düşük sismik tehlike haritasına sahiptir.

Amasya

İç Anadolu’ya yakın konumda bulunan Amasya, tarihsel olarak büyük depremlerden etkilenmemiştir.

Karabük

Sanayi kenti olmasına rağmen, Karabük’ün birçok bölgesi deprem açısından risk taşımıyor.

Zonguldak

Zonguldak, hem kıyı hem de iç bölgeleriyle düşük sismik aktivite gösteren iller arasında yer alıyor.

Bartın

Batı Karadeniz’in sakin şehirlerinden Bartın, deprem açısından güvenli yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kastamonu

İç Anadolu ile Karadeniz arasında yer alan Kastamonu, zemin yapısı ve konum itibarıyla düşük risk grubunda.

Giresun

Fay hatlarına uzak olan Giresun, düşük deprem riski nedeniyle tercih edilen şehirlerden biri.

Trabzon

Karadeniz Bölgesi'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olan Trabzon, deprem açısından oldukça güvenli bölgeler arasında yer alıyor.

Rize

Rize’nin özellikle merkez ve doğu ilçeleri, düşük sismik aktivite ile öne çıkıyor.

Artvin

Karadeniz'in doğusunda yer alan Artvin, fay hatlarından uzak konumuyla dikkat çekiyor.

Sinop

Karadeniz kıyısında yer alan Sinop, hem jeolojik olarak hem de tarihsel veriler ışığında en düşük deprem riskine sahip iller arasında başı çekiyor.

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