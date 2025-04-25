Türkiye, aktif fay hatları nedeniyle sık sık depremlerle sarsılsa da bazı şehirler coğrafi konumları sayesinde daha az risk taşıyor. İstanbul ve Kütahya’daki depremlerin ardından vatandaşlar, güvenli bölgeleri merak etmeye başladı. AFAD ve (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) MTA verilerine göre, deprem riski en düşük 20 şehir belirlendi. Bu şehirler, büyük fay hatlarından uzakta yer alıyor.

1 /21 Deprem riski belirlenirken şu kriterler göz önünde bulundurulur: Fay hatlarına olan uzaklık Zeminin yapısı Tarihsel deprem kayıtları Jeolojik ve sismik analizler İşte Türkiye'de deprem riski en az olan 20 şehir;













2 /21 Edirne Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen Edirne, fay hatlarından uzakta olduğu için daha az riskli iller arasında.

3 /21 Kırıkkale Ankara’ya yakınlığıyla bilinen Kırıkkale, deprem riski düşük iller arasında bulunuyor.

4 /21 Karaman Konya’ya komşu olan Karaman da benzer şekilde düşük deprem riski taşıyor.

5 /21 Konya Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili olan Konya, deprem riski en düşük iller arasında yer alıyor.

6 /21 Aksaray Aksaray, hem ulaşım hem de güvenlik açısından avantaj sağlayan bir şehir.





7 /21 Niğde İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Niğde, düşük sismik aktiviteyle ön plana çıkıyor.

8 /21 Niğde Kapadokya’nın merkezi olan Nevşehir, turizm kadar deprem güvenliği açısından da öne çıkıyor.

9 /21 Kırşehir Deprem açısından sakin iller arasında gösterilen Kırşehir, tercih edilen güvenli bölgelerden biri.

10 /21 Yozgat Orta Anadolu’nun kalbinde yer alan Yozgat, fay hatlarına uzak konumuyla dikkat çekiyor.

11 /21 Çankırı İç Anadolu’nun kuzeyinde bulunan Çankırı, düşük sismik tehlike haritasına sahiptir.

12 /21 Amasya İç Anadolu’ya yakın konumda bulunan Amasya, tarihsel olarak büyük depremlerden etkilenmemiştir.

13 /21 Karabük Sanayi kenti olmasına rağmen, Karabük’ün birçok bölgesi deprem açısından risk taşımıyor.

14 /21 Zonguldak Zonguldak, hem kıyı hem de iç bölgeleriyle düşük sismik aktivite gösteren iller arasında yer alıyor.

15 /21 Bartın Batı Karadeniz’in sakin şehirlerinden Bartın, deprem açısından güvenli yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

16 /21 Kastamonu İç Anadolu ile Karadeniz arasında yer alan Kastamonu, zemin yapısı ve konum itibarıyla düşük risk grubunda.

17 /21 Giresun Fay hatlarına uzak olan Giresun, düşük deprem riski nedeniyle tercih edilen şehirlerden biri.

18 /21 Trabzon Karadeniz Bölgesi'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olan Trabzon, deprem açısından oldukça güvenli bölgeler arasında yer alıyor.

19 /21 Rize Rize’nin özellikle merkez ve doğu ilçeleri, düşük sismik aktivite ile öne çıkıyor.

20 /21 Artvin Karadeniz'in doğusunda yer alan Artvin, fay hatlarından uzak konumuyla dikkat çekiyor.