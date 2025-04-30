Areda Piar’ın bin 100 kişiyle gerçekleştirdiği Meyve Suyu Tüketim Alışkanlıkları Araştırması’na göre, Türk halkının favori üçlüsü belli oldu. Yapılan araştırmada meyve suyu satın alırken nelere dikkat edildiği sorulurken, poğaçayla birlikte en çok tercih edilen meyve suyu da ortaya çıktı. Bakın en çok ne tercih edildi?

1 /11 Areda Piar ilginç bir araştırmaya daha imza attı. 14-21 Nisan 2025 tarihleri arasında bin 100 kişiyle gerçekleştirilen Meyve Suyu Tüketim Alışkanlıkları Araştırması’nda meyve suyu satın alırken en çok doğallık arandığı ortaya çıktı.

2 /11 En çok hangi meyve suları tercih ediliyor?

Poğaçayla birlikte en çok tercih edilen meyve suyu vişne olurken (%38,5), meyve suyu denilince halkın yüzde 25,7’sinin aklına beslenme çantası geliyor.



3 /11 Çoklu yanıt seçeneği sunulan soruda, ikinci sırada yüzde 52,4 ile şeftali suyu yer alırken, portakal suyu yüzde 49,7 ile üçüncü sırada yer aldı.



4 /11 Türk halkının favori üçlüsü belli oldu

Yapılan araştırmada Türk halkının favori üçlüsü vişne, şeftali ve portakal suyu oldu.

5 /11 Diğer tercih edilen meyve suları ise sırasıyla şöyle: Karışık (yüzde 38,1), kayısı (yüzde 21,8), elma (yüzde 18,4), ananas (yüzde 12,2), mango (yüzde 9,5), karadut (yüzde 8,8), nar (yüzde 8,8), çilek (yüzde 6,1), böğürtlen (yüzde 4,1), üzüm (yüzde 2,7) ve erik (yüzde 0,7).

6 /11 Toplumumuzda mizahi bir yaklaşımla “mide yakan ikili” olarak bilinen poğaça ve meyve suyu ilişkisine de dikkat çekiliyor. Poğaça ve simidin en iyi eşlikçisi olarak yüzde 38,5 ile vişne suyu öne çıkıyor. Şeftali suyu yüzde 33,1; portakal suyu yüzde 18,2; kayısı suyu yüzde 8,1 ve elma suyu yüzde 2 oranıyla bu listeye giriyor.

7 /11 Tüketici Taze Sıkımdan Vazgeçmiyor ve Doğallığı Önceliyor

Katılımcıların yüzde 50,7’si, yüzde yüz taze sıkılmış meyve suyunu sık sık tercih ettiğini belirtirken, nektar tüketenlerin oranı yüzde 14,9. Konsantre meyve suyu kullananların oranı yüzde 14,2; organik meyve suyu tercih edenler yüzde 11,5; pulplu (lifli) meyve suyu içenler yüzde 4,1; soğuk sıkım tercih edenler ise yüzde 2 olarak araştırmaya yansıyor.

8 /11 Tüketicilerin yüzde 38,5’i meyve suyu tüketiminde doğallığı önemserken, yüzde 26,4’ü meyve oranını dikkate alıyor. Markanın belirleyici olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 17,6 iken, şeker oranı yüzde 8,1, fiyat yüzde 5,4 ve ambalaj tasarımı yüzde 1,4 oranında etkili bulunuyor.

9 /11 Ambalaj tercihlerinin etkisi özel olarak sorulduğunda katılımcıların yüzde 56,8’i cam şişeyi daha sağlıklı bulduğunu ifade ediyor. Pratiklik ve taşınabilirlik yüzde 16,2 oranında önemsenirken, ambalajı önemsiz bulanların oranı da yüzde 16,2.

10 /11 Katılımcıların yüzde 50’si meyve suyunu kendisi için satın aldığını belirtirken, yüzde 26,4’ü çocuğu için alıyor. Ebeveynlerin yüzde 80,5’i ise içeceğin doğal ve katkısız olmasına özen gösterdiğini belirtiyor.

