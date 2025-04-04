Üç yaşından beri Mısır'da yaşayan Alaybeyi, 55 yıldır özlemini duyduğu Türkiye'deki annesinin izini sürüyor

İlkokul, lise ve üniversite eğitimini Kahire'de tamamlayan Alaybeyi, Mısır'da evlendiğini ve bir kızı olduğunu söyledi.





Hep anne özlemiyle yaşadığını ama bir türlü annesiyle görüşemediğini söyleyen Alaybeyi, babasının 2015 yılında vefat etmesinin ardından anne özlemini daha fazla hissettiğini ve onu bulmak için daha fazla girişimlerde bulunduğunu ifade etti.