Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan zor günler geçiriyor nafakasını ödeyemiyordu: Yeni işi belli oldu

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan zor günler geçiriyor nafakasını ödeyemiyordu: Yeni işi belli oldu

17:2428/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türk televizyon tarihinin popüler dizilerinden Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, bir süredir sağlık sorunları ve eski eşiyle yaşadığı nafaka krizleriyle gündemdeydi. “Kiramı bile zor ödüyorum” diyerek sitem eden oyuncunun yeni işi belli oldu.

Ekranların sevilen yüzü ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olmuş zor günler yaşamıştı.

Ufuk Özkan, oğlunun annesi Nazan Özen ile ayrıldıktan sonra nafaka yüzünden davalık olmuş, nafaka krizine isyan etmişti.

Doktorlar bir yıl ömür biçmişti

Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oyunculuk kariyerine ara veren ünlü oyuncuya karaciğer yetmezliği teşhisi konmuştu. Hastaneye kaldırılan ve doktorlar tarafından 1 yıl ömür biçilen Özkan, organ nakli için sıraya girmişti. Rahatsızlığı ile gündeme gelen ünlü oyuncu için Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti. İlaç tedavisine başlayan Ufuk Özkan, organ nakli olmasına gerek kalmadan sağlığına kavuşmuştu.


"Kiramı bile zor ödüyorum"

Hastalığının hemen ardından özel hayatında da krizler yaşayan ünlü oyuncu, eşiyle boşanma kararı almıştı.


Boşanma sürecinde eski eşi Nazan Özen’le nafaka konusunda anlaşmazlıklar yaşayan Özkan, belirlenen nafaka tutarının üç katına çıkarılmasına tepki göstermiş ve “Ben ayda 114 bin lira kazanmıyorum ki. Kiramı bile zor ödüyorum” diyerek karara isyan etmişti. 

Yeni yarışma programı belli oldu

Sağlık sorunları ve özel hayatındaki sorunların üst üste gelmesi ile maddi ve manevi zor günler geçiren ünlü oyuncuya TRT'den sürpriz bir teklif geldi. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışma programı 'Kim Gitsin?' için hazırlanan tanıtımda Ufuk Özkan'ın programın sunucusu olduğu ortaya çıktı.

#Ufuk Özkan
#TRT
#magazin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?