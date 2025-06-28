Ünlü oyuncu Ufuk Özkan zor günler geçiriyor nafakasını ödeyemiyordu: Yeni işi belli oldu

Yeni yarışma programı belli oldu

Sağlık sorunları ve özel hayatındaki sorunların üst üste gelmesi ile maddi ve manevi zor günler geçiren ünlü oyuncuya TRT'den sürpriz bir teklif geldi. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışma programı 'Kim Gitsin?' için hazırlanan tanıtımda Ufuk Özkan'ın programın sunucusu olduğu ortaya çıktı.