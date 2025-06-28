Ünlü oyuncu Ufuk Özkan zor günler geçiriyor nafakasını ödeyemiyordu: Yeni işi belli oldu

Türk televizyon tarihinin popüler dizilerinden Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, bir süredir sağlık sorunları ve eski eşiyle yaşadığı nafaka krizleriyle gündemdeydi. “Kiramı bile zor ödüyorum” diyerek sitem eden oyuncunun yeni işi belli oldu.
Ekranların sevilen yüzü ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olmuş zor günler yaşamıştı.
Ufuk Özkan, oğlunun annesi Nazan Özen ile ayrıldıktan sonra nafaka yüzünden davalık olmuş, nafaka krizine isyan etmişti.
Doktorlar bir yıl ömür biçmişti
Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oyunculuk kariyerine ara veren ünlü oyuncuya karaciğer yetmezliği teşhisi konmuştu. Hastaneye kaldırılan ve doktorlar tarafından 1 yıl ömür biçilen Özkan, organ nakli için sıraya girmişti. Rahatsızlığı ile gündeme gelen ünlü oyuncu için Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti. İlaç tedavisine başlayan Ufuk Özkan, organ nakli olmasına gerek kalmadan sağlığına kavuşmuştu.
"Kiramı bile zor ödüyorum"
Hastalığının hemen ardından özel hayatında da krizler yaşayan ünlü oyuncu, eşiyle boşanma kararı almıştı.
Boşanma sürecinde eski eşi Nazan Özen’le nafaka konusunda anlaşmazlıklar yaşayan Özkan, belirlenen nafaka tutarının üç katına çıkarılmasına tepki göstermiş ve “Ben ayda 114 bin lira kazanmıyorum ki. Kiramı bile zor ödüyorum” diyerek karara isyan etmişti.
Yeni yarışma programı belli oldu
Sağlık sorunları ve özel hayatındaki sorunların üst üste gelmesi ile maddi ve manevi zor günler geçiren ünlü oyuncuya TRT'den sürpriz bir teklif geldi. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışma programı 'Kim Gitsin?' için hazırlanan tanıtımda Ufuk Özkan'ın programın sunucusu olduğu ortaya çıktı.