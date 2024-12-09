Gece olduğunda ise yine bu sayede beynimiz uyarılarak melatonin adı verilen bir hormon salgılanır. Uyku kalitesini destekleyen bu hormon sayesinde uykuya geçişimiz kolaylaşır. Sirkadiyen ritim sadece uykumuzu değil, aynı zamanda enerji seviyemizi, vücut sıcaklığımızı ve metabolizmamızı da etkiler. Sabahları vücudumuz daha hızlı metabolizma ile daha yüksek enerji seviyelerine ulaşırken akşam saatlerinde sindirimimiz yavaşlar ve vücudumuz daha fazla enerji depolama eğiliminde olur.











