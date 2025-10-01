65 yaş üstü, kronik hastalar ve hamileler dikkat! Ellerinizi yıkayın, maske takın, bağışıklığınızı güçlendirin... Sonbaharın başlamasıyla grip ve solunum yolu enfeksiyonlarında artış görüldü. Hastanelerde özellikle çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalarda yoğunluk yaşanırken, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Faruk Geyik, "Bu yıl mevsimsel enfeksiyonlar erken başladı, önlemleri ihmal etmeyin" uyarısı yapıp virüsten korunmanın 5 altın kuralını açıkladı.
Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip ve solunum yolu enfeksiyonlarında erken artış gözlemleniyor. Hastaneler, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalarla dolup taşarken uzmanlar vatandaşları uyarıyor: "Mevsimsel enfeksiyonlar bu yıl erken başladı, önlemleri ihmal etmeyin."
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Faruk Geyik, gribin sadece basit bir hastalık gibi görülmemesi gerektiğini belirtti.
Grip sadece öksürük ve ateşten ibaret değil
Prof. Dr. Geyik, "Bağışıklık sistemi zayıfsa grip, zatürreye, kalp rahatsızlıklarının tetiklenmesine ve hastaneye yatışlara yol açabilir. Herkesin kişisel korunma tedbirlerini ciddiyetle uygulaması şart" dedi.
Virüsten korunmanın 5 altın kuralı
Uzman, enfeksiyonlardan korunmak için uygulanması gereken beş temel önlemi şöyle sıraladı:
1- Ellerinizi en az 20 saniye sabunla yıkayın.
Kapalı alanları düzenli olarak havalandırın ve temiz tutun.
Mevsim sebze ve meyveleri tüketin, düzenli uyuyun ve yeterince su için.
Kalabalık ortamlarda maske takın ve sosyal mesafeye dikkat edin.
Ateş ve öksürük birkaç günden uzun sürerse doktora başvurun.
Kimler risk altında?
Prof. Dr. Geyik, grip aşısının özellikle risk grubundaki bireyler için kritik olduğunu vurguladı. "65 yaş üstü bireyler, kronik hastalar, hamileler ve sağlık çalışanları mutlaka aşılanmalı. Aşı erkenden yapılmalı, çünkü bağışıklık sisteminin hazırlanması zaman alıyor. Aşı, hijyen ve basit önlemlerle hem kendinizi hem sevdiklerinizi koruyabilirsiniz" dedi.
Bu yıl grip dalgası erken geldi, hızla yayılıyor. Uzmanlar uyarıyor: Basit önlemleri ihmal etmeyin, bağışıklığınızı güçlendirin ve belirtiler uzun sürerse vakit kaybetmeden doktora başvurun.