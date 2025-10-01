Kimler risk altında?

Prof. Dr. Geyik, grip aşısının özellikle risk grubundaki bireyler için kritik olduğunu vurguladı. "65 yaş üstü bireyler, kronik hastalar, hamileler ve sağlık çalışanları mutlaka aşılanmalı. Aşı erkenden yapılmalı, çünkü bağışıklık sisteminin hazırlanması zaman alıyor. Aşı, hijyen ve basit önlemlerle hem kendinizi hem sevdiklerinizi koruyabilirsiniz" dedi.