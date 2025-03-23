Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın vasiyeti yerine getirildi: Sessiz sedasız defnedildi

Türk sinemasının usta oyuncusu Filiz Akın, tedavi gördüğü hastanede cuma gecesi hayatını kaybetti. Eşi Sönmez Köksal, 82 yaşındaki sanatçının vasiyet ettiği üzere Aşiyan Mezarlığı’nda sessiz sedasız toprağa verildiğini duyurdu.
Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit’le birlikte Yeşilçam’ın ‘dört yapraklı yonca’sı arasında gösterilen Filiz Akın'ın vefat haberi sevenlerini üzdü.
Acı haber, Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden “Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz” mesajıyla duyuruldu.
Filiz Akın 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalanmış ve uzun süren tedaviler sonucunda hastalığı yenmişti. Ancak sonraki süreçte bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle çeşitli sağlık sorunları yaşamıştı.
Sönmez Köksal, eşi Filiz Akın’ın sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yayınladı: “Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz’i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart 2025 gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün (22 Mart 2025) Aşiyan’da toprağa verildi