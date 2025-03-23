Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın vasiyeti yerine getirildi: Sessiz sedasız defnedildi

Sönmez Köksal, eşi Filiz Akın’ın sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yayınladı: “Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz’i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart 2025 gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün (22 Mart 2025) Aşiyan’da toprağa verildi