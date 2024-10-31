Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve grip semptomlarını iyileştirme konusunda etkisiyle bilinen ve bağışıklığı güçlendiren tahin pekmez ikilisinin hiç bilinmeyen zararları ortaya çıktı. Kendi başlarına birer mucize olan bu iki besin bakın karıştırıldığı zaman nasıl bir etki ortaya çıkarıyor. İşte tahin ve pekmezin zararları...
Kahvaltıların vazgeçilmez tatlarından olan tahin ve pekmez ikilisi kendilerine has lezzetleriyle dikkat çekse de karıştırılarak tüketildiğinde, içlerindeki kalsiyum ve demir bağlanarak bileşiklere dönüşüyor ve bu besinlerin faydaları, etkisiz hale gelebiliyor.
Tahinin içerisinde bol miktarda yağ bulunurken, pekmez ise şeker bakımından yüksek bir besin olduğu için birlikte tüketildiklerinde, kilo alımını hızlandırır ve şeker seviyesini yükseltir.
Tahin ve pekmez ikilisinin olumsuz etkilerinden korunmak için tahini ya da pekmezi yoğurtla karıştırarak tüketmek sağlık açısından daha faydalı olabilir.
Pekmezin içerisinde yoğun miktarda bulunan şeker ve yağ, ilerleyen zamanlarda kanser riskini artırabilir.
Uzmanlar, pekmezin bilinçsiz tüketiminin DNA'mızda hasara neden olabileceğinin altını çizdi.
Tahinin faydaları neler?
Antioksidan ve antibakteriyel özelliklerinin yanı sıra içeriğinde yüksek oranda vitamin ve mineral barındıran tahin, vücuttaki iltihapları önlemeye yardım ederken, tüketiminde aşırıya kaçılmadığı takdirde kandaki kolesterol seviyesini de düşürmeye katkı sağlar.
Yüksek magnezyum içeren tahin, kemik yapısının korunmasına ve gelişimine de katkı sağlar. Tahinin içindeki demir, düşük kırmızı kan hücresi sayısı, demir eksikliği ve yorgunlukla karakterize bir hastalık olan aneminin önlenmesine yardımcı olur.
Çoklu doymamış yağ asitleri, proteinler, E vitamini, sesamin, sesamolin ve sesamol gibi lignanlar açısından zengin olan tahin, yüksek kan basıncını sağlıklı seviyelere getirir.
Susam tohumundan elde edilen tahinin içindeki antioksidanlar, beyin sağlığını geliştirmeye yardımcı olur. Özellikle demans ile Alzheimer gibi hastalıkların semptomlarını azaltır ve bazı kanser hücreleriyle mücadele konusunda güçlü bir etki yaratabilir.
Pekmezin faydaları neler?
Pekmez, serbest radikallerin zararlarını önler ve kronik hastalıkların riskini azaltabilir.
Pekmezin içeriğindeki vitaminler ve antioksidanlar, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve hastalıklara karşı vücudu korur.
Karbonhidratlar ve doğal meyve şekeri içerdiği için hızlı bir enerji kaynağı olan pekmez, özellikle egzersiz öncesi veya sonrası için iyi bir enerji kaynağıdır. İçeriğindeki demir sayesinde kansızlığı önlemeye veya tedavi etmeye yardımcı olur. Lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletir.