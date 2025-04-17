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Zirai dondan etkilenmedi: Üreticisini dahi şaşırttı

Zirai dondan etkilenmedi: Üreticisini dahi şaşırttı

11:4017/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
IHA
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<p>Dünya kuru kayı üretiminin büyük bir bölümünün karşılandığı Malatya'da 12 Nisan Cumartesi yaşanan zirai don, başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi zarara yol açtı.</p>
Dünya kuru kayı üretiminin büyük bir bölümünün karşılandığı Malatya'da 12 Nisan Cumartesi yaşanan zirai don, başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi zarara yol açtı.

Malatya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai dondan başta kayısı olmak üzere neredeyse etkilenmeyen meyVe türü kalmazken Akçadağ ilçesinde 105 dönümlük alanda yetiştirilen ve dondan etkilenmeyen badem bahçeleri ise üreticiyi bile şaşırttı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının etkili olması nedeniyle, kayısı, kiraz, ceviz, üzüm ve elma gibi ürünlerde don kaynaklı hasar meydana geldi.


Badem zirai dondan etkilenmeyerek üreticisini bile şaşırttı

Kentteki kayısı üretiminin önemli bir kısmının karşılandığı Akçadağ ilçesi de zirai dondan nasibini alırken Esenli-Yukarı Örükçü mahalleleri mevkiinde çiftçi Salih Özdemir'e ait kayısıya alternatif olarak yetiştirilen 105 dönümlük bir alandaki badem zirai dondan etkilenmeyerek üreticisini bile şaşırttı.

"Bu yıl bademle geçimizi sağlayacağız"

Ağaç ve meyvelerde bozulmanın olmadığını belirten Salih Özdemir, "Zirai don olayı sonrası 2019 yılında kayısıya alternatif olarak yetiştirmeye başladığımız badem bahçesine gelerek inceleme yaptım. Yaptığımız kontrollerde ne ağaçlarda ne de meyvelerde zarar olmadığını gördük. Bu durum bana umut verdi. İnşallah bu yıl bademle geçimizi sağlayacağız. Merakla bahçe içerisinde gezip duruyoruz. Sonucu biraz daha beklemek lazım. Olumsuz bir durum olmaz ise seneye tüm kayısıları sökerek badem yetiştirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

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