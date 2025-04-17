Zirai dondan etkilenmedi: Üreticisini dahi şaşırttı

"Bu yıl bademle geçimizi sağlayacağız"

Ağaç ve meyvelerde bozulmanın olmadığını belirten Salih Özdemir, "Zirai don olayı sonrası 2019 yılında kayısıya alternatif olarak yetiştirmeye başladığımız badem bahçesine gelerek inceleme yaptım. Yaptığımız kontrollerde ne ağaçlarda ne de meyvelerde zarar olmadığını gördük. Bu durum bana umut verdi. İnşallah bu yıl bademle geçimizi sağlayacağız. Merakla bahçe içerisinde gezip duruyoruz. Sonucu biraz daha beklemek lazım. Olumsuz bir durum olmaz ise seneye tüm kayısıları sökerek badem yetiştirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.