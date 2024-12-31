-1800 gün primle erken emeklilik müjdesi! 1998-2008 arası Bağ-Kur'lulara gün doğdu: 48-49-51-52 yaşında...

Türkiye'de Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik şartlarını iyileştirmek amacıyla önemli bir düzenleme hazırlığı yapılıyor. Özellikle küçük esnaf ve kendi hesabına çalışanları yakından ilgilendiren bu düzenleme, emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e düşürülmesini öngörüyor. Prim gün sayısındaki bu indirim sayesinde, Bağ-Kur sigortalıları 5 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olacak. Bu değişiklik, Bağ-Kur’luların emeklilik koşullarını SSK’lılarla eşit hale getirecek ve özellikle küçük esnaf ile zanaatkârlar için sosyal güvenlik sisteminde önemli bir iyileştirme sağlayacak.