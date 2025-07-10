15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye’nin resmi tatil takviminde önemli bir anma günü olarak yer alıyor ve 2025 yılında Salı gününe denk geliyor. Bu özel gün, milli birliği pekiştirmek adına büyük bir anlam taşıyor. Birçok çalışan ve vatandaş, 15 Temmuz’un hemen öncesindeki 14 Temmuz 2025 Pazartesi gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatil takvimine göre planlamalar yapılırken, 14 Temmuz’un durumu hakkında net bir bilgi için resmi açıklamaları yakından takip etmekte fayda bulunuyor. 14 Temmuz Pazartesi günü yarım gün mü? 14 Temmuz tatil mi, yarım gün mesai mi?

1 /5 Türkiye’de 2025 resmi tatil takvimi, tatil planı yapanlar ve çalışanlar için büyük önem taşıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün Salı gününe denk gelmesi, 14 Temmuz 2025 Pazartesi gününün tatil olup olmadığı ya da yarım gün mesai yapılıp yapılmayacağı sorularını gündeme getirdi. Resmi tatil takvimine göre, 15 Temmuz’un resmi tatil olması nedeniyle kamu ve özel sektör çalışanları, 14 Temmuz’un durumunu merak ediyor. Peki, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü tatil mi, yarım gün mü, yoksa tam gün mesai mi yapılacak?

2 /5 14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ, MESAİ Mİ? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor. 2025 yılında bu tarih Salı gününe denk geliyor ve resmi kaynaklara göre 15 Temmuz, tam gün resmi tatil olacak. Ancak, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü için resmi tatil takviminde herhangi bir tatil veya yarım gün uygulaması bulunmuyor. Resmi kurumların açıklamalarına göre, 14 Temmuz Pazartesi günü kamu kurumları, bankalar, okullar ve özel sektör işletmeleri normal mesai düzenine devam edecek.

3 /5 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre, resmi tatiller arasında 14 Temmuz yer almıyor ve bu tarih için yarım gün tatil uygulaması da söz konusu değil. Ancak, bazı çalışanlar, 14 Temmuz’da yıllık izin kullanarak 15 Temmuz tatiliyle birleştirip 4 günlük bir tatil fırsatı yaratabilir. Örneğin, 14 Temmuz Pazartesi günü izin alanlar, 12-13 Temmuz hafta sonu tatiliyle birlikte 4 günlük bir tatil planlayabilir.

4 /5 15 TEMMUZ HANGİ GÜN?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye’nin yakın tarihinde derin izler bırakan 2016’daki darbe girişimine karşı demokrasinin önemini vurgulamak amacıyla her yıl coşkuyla kutlanan anlamlı bir resmi tatildir.