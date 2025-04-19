15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KADROLAR KILAVUZU 2025: En fazla hangi branştan atama yapılacak, kadro dağılımı nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı ve kadro detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusunun ardından MEB, toplam 25 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru takvimini ve detayları yayımladı. Açıklanan kontenjanların 15 bini doğrudan KPSS 2024 puanı ile, kalan 10 bini ise Millî Eğitim Akademisi süreciyle belirlenecek. 15 bin kontenjanın branşlara göre dağılımı, 18 Nisan 2025 Cuma günü yayımlanan başvuru kılavuzu ile netlik kazandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı öğretmen atama sürecine ilişkin takvim ve kontenjan dağılımını resmi kılavuzla duyurdu. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “10 bini Millî Eğitim Akademisi’ne olmak üzere toplam 25 bin öğretmen ataması yapılacak” müjdesiyle başlayan süreçte, başvurular için beklenen tarih belli oldu.
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KADROLAR AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre kontenjan dağılımı ve kadrolar personel.meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.
Adaylar 15 bin öğretmen ataması kadro ve branşları meb.gov.tr üzerinden 18 Nisan'dan itibaren görüntüleyebilecekler.
EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?
MEB’den yapılan açıklamaya göre; 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu. Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.
25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı" müjdesi verilmiştir.
Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.
Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir.
Maarif camiamıza ve öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun."
ATAMA SAYISI NE KADAR?
2025 yılı öğretmen atama takvimine göre bu yıl 25 bin öğretmen ataması yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ayrıldığını duyurmuştu.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2025 Nisan sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzunda yer alan şartlar şöyle;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı’na göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda atanacağı alan için puan türleri(KPSSP10, KPSSP120, KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir cezaalmamış olmak,
8. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun 25’inci maddesinde sayılan suçlardanmahkûm olmamak,
9. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenolarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmaktaiken sözleşmesi feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllıkbekleme süresini tamamlamış olmak,
10. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamındasözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımındanSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları’nın ek 1'inci maddesinde sayılanistisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllık beklemesüresini tamamlamış olmak,
11. Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılıKanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmakşartları aranacaktır.