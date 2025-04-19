15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KADROLAR KILAVUZU 2025: En fazla hangi branştan atama yapılacak, kadro dağılımı nasıl?

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı" müjdesi verilmiştir.

Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.