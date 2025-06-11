Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atamalarıyla ilgili takvimi açıkladı. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik ataması mülakat yerleri ne zaman belli olacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sözlü sınavlar nereden hangi ilde yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 yılında gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav tarihleri açıklandı. Sözleşmeli öğretmenliğe başvuran ve başvuruları onaylananlardan adaylar için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday mülakat sınavına çağrılacak. Peki, MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin sözleşmeli öğretmen sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? İşte sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi!
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınava giriş belgeleri ise 13 Haziran günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanacak. Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak.
Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV TARİHİ AÇIKLANDI!
Öğretmen atamalarıyla ilgili takvim netleşti. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav tarihi belli oldu. Öğretmen atamalarında sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVI NEREDE HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek.
Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor. Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.
Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise itirazlarını, Bakanlığın "eitiraz.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek.