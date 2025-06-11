Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 yılında gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav tarihleri açıklandı. Sözleşmeli öğretmenliğe başvuran ve başvuruları onaylananlardan adaylar için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday mülakat sınavına çağrılacak. Peki, MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin sözleşmeli öğretmen sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? İşte sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi!