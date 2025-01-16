1800 - 3600 günle emeklilik listesi paylaşıldı! SGK'ya başvuru yapmak yeterli: İşte başvuru şartları...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik kapsamında erken emeklilik hakkı tanıyan hastalıklarla ilgili detayları paylaştı. Çalışma gücünün en az %60’ını kaybeden bireyler, SGK’nın belirlediği şartları taşımaları halinde erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Kanser türlerinden organ kayıplarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirilen bu hastalıklar, erken emeklilik imkanı sağlanıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik hakkıyla ilgili yaptığı duyurularla binlerce vatandaşın dikkatini çekiyor. Malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen ve çalışma gücünün kaybıyla erken emeklilik hakkı sağlayan hastalıklar açıklandı. SGK, geçtiğimiz dönemde kanser, organ kayıpları ve diğer kronik rahatsızlıklar gibi durumların malulen emeklilik kapsamında olduğunu duyurarak bu konuda detaylı bilgi verdi. Hangi hastalıkların bu kapsama girdiği ve erken emeklilik şartları haberimizde...
MALULEN EMEKLİLİK NEDİR?
Malulen emeklilikte, çalışan kişilerin en az yüzde 60 oranında işgücü kaybına uğramış olmaları şartı bulunuyor. Ayrıca buna istinaden raporlarının bulunması gerekiyor. Sigortalılık süresi ise, 3600 gün prim ödemesi olarak belirtiliyor.
Öte yandan 1800 gün primle emeklilik, bazı hastalıklar ve özel durumlarda gerçekleşebiliyor. Ancak her hastalık türü, malulen emeklilik kapsamına girmiyor.
Emekli maaşının alınabilmesi için malulen emeklilik şartlarının ve hastalık yüzdelerinin, mevzuatta belirtilen esaslara göre belirlenmesi şartı bulunuyor. Bu noktada söz konusu şartlara uyan kişiler için erken emeklilik adeta kapıda görülüyor ve hemen başvurmaları öneriliyor.
SGK HANGİ HASTALIKLARI AÇIKLADI?
SGK tarafından bazı hastalıkları geçiren kişiler için erken emeklilik hakkı sunuluyor. Meslek hastalığı sebebiyle veya iş kazası nedeniyle maluliyeti olan kişilerin, malullük durumlarının anlaşılması için Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş hastanelerde heyete girmeleri gerekiyor.
Heyet, SGK tarafından duyurulan birçok farklı hastalık türünden dolayı malulün sağlık değerlendirmesi yapabiliyor.
Peki, SGK tarafından açıklanan ve malulen emeklilik imkanı oluşturabilen o hastalıklar hangileri? İşte SGK tarafından duyurulan hastalıkların bir kısmı şu şekilde;
· Kalp Yetmezliği.
· Görme Bozukluğu.
· Epilepsi.
· Behçet Hastalığı.
· Kanser Çeşitleri.
· Siroz.
· Parkinson.
· Zeka Geriliği.
· Bipolar Bozukluk.
· Sinir Sistemi Hastalıkları.
· Beyin Tümörleri.
· Parkinson.
Not: Erken emeklilik ve diğer konular hakkında daha detaylı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilebilir.