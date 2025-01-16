1800 - 3600 günle emeklilik listesi paylaşıldı! SGK'ya başvuru yapmak yeterli: İşte başvuru şartları...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik hakkıyla ilgili yaptığı duyurularla binlerce vatandaşın dikkatini çekiyor. Malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen ve çalışma gücünün kaybıyla erken emeklilik hakkı sağlayan hastalıklar açıklandı. SGK, geçtiğimiz dönemde kanser, organ kayıpları ve diğer kronik rahatsızlıklar gibi durumların malulen emeklilik kapsamında olduğunu duyurarak bu konuda detaylı bilgi verdi. Hangi hastalıkların bu kapsama girdiği ve erken emeklilik şartları haberimizde...