1999 sonrası sigortalı olana 1800 gün erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur'la SSK'lı eşitlenecek: İşte emeklilik prim gün sayısı

Bağ-Kur’luları yakından ilgilendiren prim düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yeni adımlar geliyor. Bakanlık, Bağ-Kur’luların emeklilikte SSK’lılarla eşit koşullara sahip olabilmesi için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Peki, milyonların beklediği bu düzenleme ne zaman hayata geçecek? Kimleri kapsayacak? İşte detaylar ve son gelişmeler...
Emeklilik şartlarında eşitlik sağlanması amacıyla Bağ-Kur’lular için önemli bir düzenleme yolda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ-Kur’luların prim gün sayısını 9 binden 7 bin 200 güne indirmeyi hedefleyen çalışmalara hız verdi. Yapılacak düzenleme ile özellikle küçük esnaf ve kendi işini yapan milyonlarca kişi erken emeklilik imkânına kavuşabilecek. Peki düzenleme kimleri kapsıyor ve ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilen ayrıntılar...
BAĞ-KUR’LULARA ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI: PRİM GÜN SAYISI 7.200’E DÜŞÜYOR MU?
Bağ-Kur’luların prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenleme, küçük esnaf başta olmak üzere belirli Bağ-Kur’lulara erken emeklilik imkânı sunacak. Yeni düzenleme ile prim gün şartının SSK’lılarla eşitlenmesi hedefleniyor.
BAĞ-KUR VE SSK ARASINDAKİ FARK KAPANIYOR
Mevcut sistemde Bağ-Kur’lu erkekler 9 bin prim günü ve 60 yaş, kadınlar ise 7 bin 200 gün ve 58 yaş şartıyla emekli olabiliyor. SSK’lılar ise cinsiyete göre aynı yaşta ancak daha az prim günüyle emeklilik hakkı elde ediyor. Bu farkın ortadan kaldırılması için Bağ-Kur’luların da 7 bin 200 gün ile emekli olmasının önü açılmak isteniyor.
DÜZENLEME TÜM BAĞ-KUR’LULARI KAPSAMAYACAK
Yeni düzenleme, tüm Bağ-Kur’luları değil; özellikle berber, bakkal, çiftçi gibi küçük esnafı kapsayacak. Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren bu adımda, 10 ila 15 çalışanı bulunan esnafa erken emeklilik hakkı tanınması öngörülüyor. Ancak isteğe bağlı sigortalılar kapsam dışında kalacak.
YAŞ ŞARTI AYNI KALACAK
Yapılacak düzenlemede yalnızca prim günü indirimi planlanıyor. Emeklilik yaşı koşulu, yani erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaş şartı sabit kalacak. Böylece 1.800 gün, yani 5 yıllık prim avantajı elde eden Bağ-Kur’lular daha erken emekli olabilecek.
1999 SONRASI SİGORTALILAR KAPSAMDA
Düzenlemenin, büyük ihtimalle 1999 sonrası sigortalı olanları kapsayacağı belirtiliyor. Zira 1999 öncesi sigortalılar, EYT düzenlemesi ile zaten emeklilik hakkı elde etti.
TESK’TEN DESTEK, BAKANLIKTAN HIZLI ADIM
TESK Başkanı Bendevi Palandöken uzun süredir gündemde olan bu düzenlemenin bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini vurgularken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine yönelik çalışmaların hızlandırıldığını duyurdu.
YÜRÜRLÜK TARİHİ NE ZAMAN?
Kulislere yansıyan bilgilere göre düzenlemenin 2025 yılı sonuna kadar yasalaşması, 2026 başında ise yürürlüğe girmesi bekleniyor.