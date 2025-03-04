2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekliye kritik zam oranı: Şubat ayı TEFE-TÜFE oranı ile...

Memur ve emekli maaşlarını belirleyen enflasyon farkı gündemdeki yerini koruyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda hesaplanan fark, temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam oranını etkiliyor. Ocak ve şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2 aylık enflasyon farkı da netleşti. İşte detaylar...
Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam için enflasyon farkı belirleyici olacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 15,75, memur maaşları ise yüzde 11,55 oranında arttı. Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Temmuz zammını etkileyecek 2 aylık enflasyon farkı netleşmeye başladı. İşte detaylar...
ŞUBAT AYI ENFLASYONU
Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 oldu. Ocak ayında ise enflasyon yüzde 5,03 olarak açıklanmıştı. 2025 ilk dönemine ilişkin 2 aylık enflasyon ise yüzde 7,42 olarak gerçekleşti.
EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Ocak ve Şubat aylarının enflasyon oranlarının açıklanması ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi için Temmuz ayında yüzde 7,42 artışa hak kazandı. Memur maaşı zammı içinse yüzde 6,41 oldu.
TÜİK'in Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon rakamlarını açıklaması ile memur ve memur emeklisinin enflasyon farkında belirleyici olacak. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için toplu sözleşmeye göre yüzde 0,92 artması gerekiyor.
TOPLU SÖZLEŞME
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.