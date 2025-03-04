2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekliye kritik zam oranı: Şubat ayı TEFE-TÜFE oranı ile...

ŞUBAT AYI ENFLASYONU

Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 oldu. Ocak ayında ise enflasyon yüzde 5,03 olarak açıklanmıştı. 2025 ilk dönemine ilişkin 2 aylık enflasyon ise yüzde 7,42 olarak gerçekleşti.