2000 SONRASI SİGORTALI OLANLAR DİKKAT! Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor

Meclis gündeminde yer alan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısı, engelli bireylerin emeklilik şartlarında önemli bir dönüşüm vadediyor. Tasarı yasalaşırsa, 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı (4/A) olarak çalışan engelliler için “vergi indirimi” zorunluluğu kaldırılacak. Mevcut düzenlemeye göre, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan bireyler, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan vergi indirimi belgesi ile yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı kazanabiliyor. Ancak bu uygulama sadece 2008 öncesi işe girenleri kapsıyor. Bu kişiler, emeklilik hakkı elde etmek için sigortalılık süresi ve prim gününü tamamlamalarının yanı sıra mutlaka gelir vergisi indirimi almak zorunda.