2008 sonrası sigortalı olanlar için kritik detay! Çift emekli maaşı kalktı mı, çalışan emeklinin maaşı kesilecek mi?

17 YIL ÖNCE DEĞİŞTİ

Emekli olduktan sonra çalışma kuralı 1 Ekim 2008'de değişmişti.

Bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar için emeklilik sonrası çalışma hakkı bulunmuyor.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emekli olduğu zaman EYT'lilerde olduğu gibi bir yandan hem ücret hem emekli aylığı alma imkanı olmayacak. Aslında bu husus 1 ekim 2008'den beri var olan bir şey. 5510 sayılı yasada hüküm var yeni bir şey değil bu." ifadelerini kullandı.