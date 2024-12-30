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1 Ocak 2025 itibarıyla yeni tarifeye geçilecek: Araç sahipleri dikkat! Yaptırmayan fazla para ödeyecek

1 Ocak 2025 itibarıyla yeni tarifeye geçilecek: Araç sahipleri dikkat! Yaptırmayan fazla para ödeyecek

11:2630/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
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<p>Traktör, motosiklet, otomobil, minibüs, kamyonet 2025 muayene ücretleri</p>
Traktör, motosiklet, otomobil, minibüs, kamyonet 2025 muayene ücretleri

Araç sahiplerini ilgilendiren yeni muayene ücretleri belli oldu. Her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenen araç muayene ücretleri, 2025 yılında yüzde 43.93 oranında artırılıyor. Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Otomobil, motosiklet, traktör ve ağır taşıtlar dahil tüm araç gruplarını kapsayan artış, araç sahiplerini etkileyecek.

Araç muayenesi, trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu olarak gerçekleştirilen bir işlem. TÜVTÜRK istasyonlarında yapılan bu muayeneler, belirli periyotlarda yapılmadığı takdirde cezai yaptırımlara da yol açabiliyor. Bu nedenle, ücret artışlarına rağmen düzenli olarak yaptırılması gerekiyor.

2025 yılında yeniden değerleme oranı ne kadar oldu?

2025 yılında araç muayene ücretlerine uygulanacak olan yüzde 43.93'lük zam, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. TÜVTÜRK tarafından yürütülen bu hizmetler, Ocak 2025 itibarıyla yeni tarifeyle uygulanmaya başlanacak.

Yeniden değerleme oranındaki bu artış, otomobil, motosiklet, traktör ve ağır taşıtlar gibi tüm araç gruplarını kapsıyor. 2025 yılı için belirlenen yüzde 43.93 oranı, tüm muayene ücretlerine yansıtılacak. Yeni fiyatlar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

2025 araç muayene ücretleri ne kadar oldu?

Yapılan düzenlemeyle birlikte araç tiplerine göre yeni muayene ücretleri şu şekilde belirlendi:

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet araç muayene ücretleri: 927.6 TL’den bin 335.09 TL’ye yükseldi.

Otomobil, minibüs, kamyonet ve arazi taşıtı araç muayene ücretleri: bin 821.60 TL’den 2 bin 621.82 TL’ye yükseldi.

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker araç muayene ücretleri 3 bin 544.13 TL oldu.

Muayene ücretleri eski tarife ne zamana kadar geçerli olacak?

Bu yeni fiyatlar, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan muayenelerde eski tarifeden yararlanılabileceğini de işaret ediyor. Özellikle yıl sonunda araç muayenesi yaptıracak araç sahipleri için önemli bir avantaj bulunuyor. 31 Aralık 2024 tarihinde muayeneye giren araçlar, eski tarifeden faydalanabilecek.

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#TÜVTÜRK
#otomobil muayene ücret tarifesi

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