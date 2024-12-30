Araç muayenesi, trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu olarak gerçekleştirilen bir işlem. TÜVTÜRK istasyonlarında yapılan bu muayeneler, belirli periyotlarda yapılmadığı takdirde cezai yaptırımlara da yol açabiliyor. Bu nedenle, ücret artışlarına rağmen düzenli olarak yaptırılması gerekiyor.