Eylül ayı enflasyon beklentisi, belli oldu. Emekli ve memur maaş zammı ile kira artış oranında belirleyici olan enflasyon rakamları Eylül ayı için yeniden belirlenecek. Ekim ayının başında açıklanacak olan enflasyon rakamları ayı zamanda yıl sonu enflasyon beklentisinde de önemli grafik çizecek. TÜİK’in açıklayacağı resmi oranlar, özellikle maaş zamları ve kira artışları gibi temel ekonomik göstergeler üzerinde belirleyici olacak. Peki, eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2025 TÜİK eylül ayı enflasyon oranı ne olacak? İşte detaylar.

1 /3 2025 EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda; Eylül ayı enflasyon oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

2 /3 EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile uzmanlardan oluşan 69 kişilik katılımcı grubuyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bu anket kapsamında, bir önceki dönemde yüzde 1,97 olarak öngörülen eylül ayı TÜFE artış beklentisi, yeni dönemde yüzde 2,04 seviyesine yükseldi. Bu artış, enflasyonun aylık bazda yukarı yönlü bir eğilim sergileyebileceğine işaret ediyor.