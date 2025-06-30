Haziran ayının sona ermesine 1 gün kala enflasyon araştırması arttı. Haziran enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 / 6 Aylık enflasyon farkı hangi tarihte belli olacak? merak ediliyor. TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamasıyla Haziran ayı enflasyon oranı belli olacak. Memur ve emekli maaş zamları başta olmak üzere pek çok ekonomik kalemi direkt olarak etkileyen enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Şimdi merak edilen soru: TÜİK’in resmi verisi açıklandığında piyasaya yansıma hızı ne olacak ve ekonomik dengeler bu veriye nasıl tepki verecek? Haziran ayı enflasyon rakamı ne kadar olacak? İşte detaylar...

1 /8 Haziran ayı enflasyon beklentisi merak edilirken; Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı. İşte, "2025 Haziran ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak, Haziran ayı enflasyon beklentisi nasıl" sorularının yanıtına dair detaylar

2 /8 ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan takvime göre haziran ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu. TÜİK’in resmi takvimine göre; 2025 Haziran enflasyon verisi, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.



3 /8 ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE? TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi.



4 /8 Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.

5 /8 MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR? Yıllık Enflasyon Beklentileri Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,77 iken, bu anket döneminde yüzde 17,35 olarak gerçekleşmiştir.





6 /8 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,37 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,91 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,29’unun beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,62’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 26,98’inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.



7 /8 24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,97 olasılıkla yüzde 12,00 – 14,99 aralığında, yüzde 31,83 olasılıkla yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 30,62 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 20,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler(3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,81‘inin beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 24,07‘sinin beklentilerinin yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 44,44‘ünün beklentilerinin yüzde 18,00 – 20,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

