2025 OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI: OGM kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan 4 bin 500 geçici işçi alımı için başvurular 10-14 Mart tarihleri arasında kabul edildi. Kura çekilişi ise dün, bölge müdürlükleri tarafından ayrı ayrı gerçekleştirildi. Şimdi gözler, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda kesin bir tarih verilmiş olmasa da, sonuçlar genellikle başvuruların ardından kısa süre içinde duyuruluyor. Kura sonuçlarına ilişkin isim listesi ve sorgulama ekranı, Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar, sonuçları buradan öğrenebilirler.