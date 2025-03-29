2025 OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI: OGM kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

OGM işçi alımı kura sonuçları, binlerce adayın merakla beklediği bir konu haline geldi. Geçtiğimiz gün, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı kura çekilişi il müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. Kurayı canlı olarak izleyemeyen adaylar, sonuçları öğrenmek için sorgulamalarını hızlandırdı. Peki, OGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı açıldı mı?
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan 4 bin 500 geçici işçi alımı için başvurular 10-14 Mart tarihleri arasında kabul edildi. Kura çekilişi ise dün, bölge müdürlükleri tarafından ayrı ayrı gerçekleştirildi. Şimdi gözler, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda kesin bir tarih verilmiş olmasa da, sonuçlar genellikle başvuruların ardından kısa süre içinde duyuruluyor. Kura sonuçlarına ilişkin isim listesi ve sorgulama ekranı, Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar, sonuçları buradan öğrenebilirler.
OGM İŞÇİ ALIMI KURASI ÇEKİLDİ
OGM işçi alımı kurası 27 Mart'ta çekildi. Alınacak pozisyonlara göre noter huzurunda ayrı ayrı gerçekleşen OGM işçi alımı kura çekilişi, Orman Genel Müdürlüğü'nün il müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.
OGM KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
OGM kura çekilişi, 27 Mart Perşembe günü tamamlandı. Kura çekilişinin ardından sonuç listesinin önümüzdeki günler içerisinde yayınlanması bekleniyor.
OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları duyurusunu ilgili OGM bölge müdürlüğünün web sitesinden takip edebilirsiniz.
ALIM YAPILAN POZİSYONLAR
Orman İşçisi, Arazöz Şoförü, Dozer Operatörü, Greyder Operatörü, Ekskavatör Operatörü, İş Makinesi Operatörü ve Traktör Operatörü unvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak.