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23 Nisan şiirleri: En güzel ve resimli 2, 3, 4 kıtalık uzun kısa 23 Nisan çocuk bayramı şiirleri

23 Nisan şiirleri: En güzel ve resimli 2, 3, 4 kıtalık uzun kısa 23 Nisan çocuk bayramı şiirleri

00:4322/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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23 Nisan şiirleri öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel 2 kıtalık, 3 kıtalık, 4 kıtalık uzun ve kısa 23 Nisan şiirleri öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Dünya genelinde çeşitli etkinlikler ile kutlanan bu özel günde binlerce öğrenci ise şiirler okuyarak kutlamalarını sürdürecek. Ayrıca çocuklar ödev olarak da verilen 23 Nisan şiirleri için hazırlıklarını yapacaklar. İşte 2025 yılının en güzel, anlamlı resimli ve 2,3,4 kıtalık hem uzun hem de kısa 23 Nisan şiirleri.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bu özel günün anlam ve önemini anlatmak için yazılan şiirler, öğrencilerin milli birlik, özgürlük, bağımsızlık ve çocuk hakları gibi değerleri anlamalarına katkı sağlıyor. 23 Nisan'da hem okullardaki etkinliklerde hem de ödevlerde kullanılacak 2,3,4 kıtalık şiirleri yazımızda sizler için derledik. İşte 23 Nisan bayramına özel şiirler.

ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken

Kanatlanır gökyüzüne

Melek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Sarı saçlı, mavi gözlü

Bebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Bulut olur,

Gökkuşağı olur

Deniz olur.

Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Pırıl pırıl saydam kanatlı

Kelebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Dillerinde, gözlerinde

Yüreklerinde yalnızca

Bir dilek olur.

Teşekkürler Atatürk

Teşekkürler Atatürk

M. Macit TAŞ


3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRLERİ

ÇOCUK BAYRAMI

Arkadaşlar, sevinelim,

Hep gülelim, eğlenelim;

Sıkılmasın hiç canımız;

Çünkü bugün bayramımız...

Oyun, alay, dernek düğün,

Hepsi bizim işte bugün...

Çocuklara hor bakmayın;

İncitmeyin, esirgeyin...

Ana yurdun oğlu, kızı,

Umut veren şen yıldızı.

Yarınları parlatacak;

Şenlenecek her bir ocak...

Korunacak cumhuriyet,

Yükselecek bu memleket...

Ekrem ŞENOZAN


23 NİSAN BİR ARMAĞAN


Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Saip EGÜZ

GELDİ 23 NİSAN


Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp ARKIN


BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizim

En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu

23 Nisan demek...

İsmail Hakkı SUNAT

23 NİSAN

Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:

Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.

Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için

Günlerce,haftalarca çalıştı için için.

İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.

Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.

Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.

Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.

Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.

Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.

Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.

Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.

Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.

(Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)

Ey gün yüzlü çocuklar!

( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")

Hayatta durak yoktur;daima ileri!

Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.

Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.

(Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)

Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.

Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.

Uluğ TURANLIOĞLU


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23 Nisan şiirleri: En güzel ve resimli 2, 3, 4 kıtalık uzun kısa 23 Nisan çocuk bayramı şiirleri