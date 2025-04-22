23 Nisan şiirleri: En güzel ve resimli 2, 3, 4 kıtalık uzun kısa 23 Nisan çocuk bayramı şiirleri

23 Nisan şiirleri öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel 2 kıtalık, 3 kıtalık, 4 kıtalık uzun ve kısa 23 Nisan şiirleri öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Dünya genelinde çeşitli etkinlikler ile kutlanan bu özel günde binlerce öğrenci ise şiirler okuyarak kutlamalarını sürdürecek. Ayrıca çocuklar ödev olarak da verilen 23 Nisan şiirleri için hazırlıklarını yapacaklar. İşte 2025 yılının en güzel, anlamlı resimli ve 2,3,4 kıtalık hem uzun hem de kısa 23 Nisan şiirleri.

1 /7 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bu özel günün anlam ve önemini anlatmak için yazılan şiirler, öğrencilerin milli birlik, özgürlük, bağımsızlık ve çocuk hakları gibi değerleri anlamalarına katkı sağlıyor. 23 Nisan'da hem okullardaki etkinliklerde hem de ödevlerde kullanılacak 2,3,4 kıtalık şiirleri yazımızda sizler için derledik. İşte 23 Nisan bayramına özel şiirler.

2 /7 ÇOCUKLARIN DİLEĞİ Çocuklar şarkı söylerken Kanatlanır gökyüzüne Melek olur. Çocuklar şarkı söylerken Sarı saçlı, mavi gözlü Bebek olur. Çocuklar şarkı söylerken Bulut olur, Gökkuşağı olur Deniz olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda Pırıl pırıl saydam kanatlı Kelebek olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda Dillerinde, gözlerinde Yüreklerinde yalnızca Bir dilek olur. Teşekkürler Atatürk Teşekkürler Atatürk M. Macit TAŞ



3 /7 3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRLERİ ÇOCUK BAYRAMI Arkadaşlar, sevinelim, Hep gülelim, eğlenelim; Sıkılmasın hiç canımız; Çünkü bugün bayramımız... Oyun, alay, dernek düğün, Hepsi bizim işte bugün... Çocuklara hor bakmayın; İncitmeyin, esirgeyin... Ana yurdun oğlu, kızı, Umut veren şen yıldızı. Yarınları parlatacak; Şenlenecek her bir ocak... Korunacak cumhuriyet, Yükselecek bu memleket... Ekrem ŞENOZAN



4 /7 23 NİSAN BİR ARMAĞAN

Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç Nisan, Hep neşeyle doluyor insan. İşte, bugün bir meclis kuruldu, Sonra hemen padişah kovuldu. Bugün yirmi üç Nisan, Hep neşeyle doluyor insan. Bugün, Atatürk'ten bir armağan, Yoksa, tutsak olurduk sen inan. Bugün yirmi üç Nisan, Hep neşeyle doluyor insan. Saip EGÜZ

5 /7 GELDİ 23 NİSAN

Dün sabah anneciğim Öperek, dedi: Uyan Bugün senin bayramın, Kalk, bak süslendi her yan. Baktım her taraf süslü, Sokaklar dolu insan. Dedim: Anne bu neden Dedi: 23 Nisan. Temel bayrammış, inan Kutlu olsun kardeşim Geldi 23 Nisan. R. Gökalp ARKIN



6 /7 BİZİM BAYRAMIMIZ Bu gelen bizim bayram Yükseldi bak ünümüz. 23 Nisan bizim En şerefli günümüz! Al bayrağı açalım, Gel gidelim törene. Bin teşekkür, bizlere Bugünleri verene... Bizim için harcanan Boşa gitmez bu emek, Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek... İsmail Hakkı SUNAT