29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de her yıl 29 Ekim'de kutlanan ve resmi tatil olan önemli bir gündür. Her yıl 29 Ekim'de Türkiye genelinde resmi tatil ilan edilerek çeşitli etkinlikler, törenler ve kutlamalar düzenlenir. Peki, 29 Ekim 2024 hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü?
2024 Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Pazartesi gününe denk geliyor ve tam gün resmi tatil olarak kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın bu yıl hangi güne denk geldiği de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim kaç gün tatil? İşte merak edilen tüm detaylar.
29 Ekim Resmi Tatil Mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın coşkusu her yıl olduğu gibi bu sene de tüm yurtta yaşanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, genellikle bir gün öncesinden başlar.
Bu nedenle, 28 Ekim öğleden sonra da kutlamaların bir parçası olarak değerlendirilir ve birçok yerde yarım gün çalışılır. Bu gün, Cumhuriyet'in ilan edildiği tarih olduğu için her yıl ülke genelinde resmi tatil ilan edilir. 30 Ekim 2024 Çarşamba günü normal mesai saatine dönüş yapılacak.
29 Ekim Ne Zaman Hangi Gün?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yine coşku ve gururla kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı’nın hangi güne denk geldiği merak edilirken resmi tatil ile ilgili araştırmalar da başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2024 yılında salı gününe denk geliyor.
28 Ekim yarım gün mü, tatil mi?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır.
Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.