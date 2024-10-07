29 Ekim Ne Zaman Hangi Gün?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yine coşku ve gururla kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı’nın hangi güne denk geldiği merak edilirken resmi tatil ile ilgili araştırmalar da başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2024 yılında salı gününe denk geliyor.