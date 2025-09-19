



29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2429 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Bayramlar ve Anma Günleri Hakkında Kanun uyarınca resmi tatil olarak kabul edilir ve ülke genelinde kutlanır. Bu tatil, hem kamu hem de özel sektörde büyük ölçüde uygulanır, ancak özel sektörde zorunlu olmayıp işveren takdirine bırakılır. Arife günü olan 28 Ekim'de ise resmi daireler saat 13:00'e kadar çalışır ve sonrasında tatil başlar.