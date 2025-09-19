Yeni Şafak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman hangi güne denk geliyor?

14:5219/09/2025, Cuma
<p><strong><em><u>29 Ekim ne zaman, hangi güne denk geliyor?</u></em></strong></p>
Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümü yaklaşırken gözler 29 Ekim kutlamalarına çevrildi. Türkiye’nin dört bir yanında resmi törenler ve coşkulu etkinliklerle kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar hızla devam ediyor. Peki, 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim’de resmi tatil olacak mı, kamu kurumları ve okullar açık mı kapalı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü için hazırlıklar devam ederken, vatandaşlar “resmi tatil mi” sorusuna yanıt arıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelinde Cumhuriyet Bayramı kapsamında çeşitli törenler ve etkinlikler düzenlenecek. Peki, 29 Ekim hangi gün, haftanın hangi gününe denk geliyor? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi kamu ve özel kurumlar kapalı olacak?

29 EKİM 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Takvim hesaplamalarına göre, 29 Ekim 2025 Çarşamba gününe rastlıyor. Bu durum, hafta sonuyla birleşmediği için tatilin 1,5 günle sınırlı kalmasına neden oluyor.


29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2429 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Bayramlar ve Anma Günleri Hakkında Kanun uyarınca resmi tatil olarak kabul edilir ve ülke genelinde kutlanır. Bu tatil, hem kamu hem de özel sektörde büyük ölçüde uygulanır, ancak özel sektörde zorunlu olmayıp işveren takdirine bırakılır. Arife günü olan 28 Ekim'de ise resmi daireler saat 13:00'e kadar çalışır ve sonrasında tatil başlar.

Bu yarım gün uygulaması, bayram hazırlıkları için zaman tanır. Resmi tatiller listesinde yer alan bu gün, milli bayramlar arasında en önemlilerinden biridir ve Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesini yansıtır.

HANGİ KURUMLAR 29 EKİM'DE KAPALI OLACAK?

29 Ekim resmi tatilinde, kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı kapalı olur. Bu kapsamda valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, bakanlıklar, emniyet müdürlükleri, adliye binaları gibi devlet daireleri hizmet vermez. Eğitim kurumları açısından, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler tatil yapar.

Milli Eğitim Bakanlığı, bayram törenleri için okulların kapalı olduğunu resmi olarak duyurur. Finans sektöründe bankalar, borsa, döviz büroları ve PTT şubeleri çalışmaz; noterler de resmi tatil nedeniyle hizmet dışı kalır. Sağlık alanında ise acil servisler ve hastaneler 7/24 açık kalırken, poliklinikler ve randevu sistemi durur.

#29 Ekim
#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
#29 Ekim resmi tatil
