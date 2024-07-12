3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak 2024? Torba Yasa 3600 ek gösterge var mı, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor?

"3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge gelişmeleri, TBMM'nin gündeminde yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini en kısa sürede hayata geçireceğiz." diyerek önemli bir açıklamada bulundu. Bu açıklamanın ardından gözler, Meclis'in konuya ilişkin Torba Yasa çalışmalarına çevrildi.
Türkiye'de uzun süredir gündemde olan 3600 ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. Memur maaşlarını büyük oranda etkileyecek bu düzenleme için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede 3600 ek gösterge konusu da detaylı bir şekilde ele alındı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Bu düzenleme Torba Yasa'da yer alıyor mu? Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? İşte, konu hakkında merak edilen ayrıntılar…
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA İLE GÜNDEMDE!
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın ilerleyen haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.
TORBA YASA 2024 SON DURUM
Torba yasa kalan maddeleri ile bekleniyor. 86 maddelik torba kanunda önemli bir adım kaydedilmiş ve birçok çalışma yürürlüğe girmişti. Özellikle ekonomi başlıklı emeklilik sistemine yönelik düzenlemeler için gözler Bakan Vedat Işıkhan'a dönmüş durumda.
3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar vatandaşların araştırmalarına konu olsa da hangisinin torba yasa maddeleri arasında olacağı bilinmiyor.
Ancak kademeli emeklilik araştırması yapanlara Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi:
"Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok."