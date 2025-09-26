3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMELER: Bir çok kalemde maaşlar değişecek! 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, Meclis'e geldi mi?

TBMM’deki torba yasa teklifinde 3600 ek göstergeyle ilgili kritik bir düzenleme yer aldı. Yasa yürürlüğe girdiğinde, birinci dereceye gelmiş tüm memurların emekli maaşı ve ikramiyelerinde artış sağlanacak.
3600 ek gösterge müjdesi kapıda! Daha önce sınırlı meslek gruplarına tanınan haklar, torba yasa ile birinci dereceye gelmiş tüm memurları kapsayacak. Emekli maaşı ve ikramiyelerdeki artış milyonları ilgilendiriyor.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Kamu çalışanlarına yapılan yeni düzenleme gözleri 3600 ek gösterge çalışmalarına çevirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın ilerleyen haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.