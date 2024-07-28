3600 primin tazminat almak, belirli şartların yerine getirilmesi durumunda mümkündür. 3600 primin tazminatını almak, birçok çalışanın merak ettiği önemli bir dava. Bu yazıda, 3600 prim gününü dolduran kişilerin kıdem tazminatı alabilmeleri için izlemeleri gereken adımları ve dikkat edilmesi gereken hususları ele geçirenleriz. 3600 primin tazminat alma şartları arasında en az 15 yıl sigortalılık işlemlerinin olması gerekmekte. 15 yıl 3600 prim gününü dolduran işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir ancak bunun da koşulu var. Bu haberimizde bu detayları vermiş olacağız. Peki 3600 günü dolduran işçi tazminat alabilir mi? 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı yazısı nereden alınır?

1 / 18 3600 primle tazminat alma şartları oldukça merak konusu. Türkiye’de işçi hakları kapsamında kıdem tazminatı, belirli şartlar altında işçilere verilen önemli bir hak olarak karşımıza çıkar. Özellikle 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü dolduran çalışanlar için kıdem tazminatı hakkı merak edilen bir konudur. Peki 3600 prim günü kimler için geçerli? 3600 günü dolduran işçi tazminat alabilir mi? 3600 prim günden tazminat nasıl alınır? 3600 primle tazminat alınır mı kimler alır, şartları neler?

2 / 18 Bu haberde, 15 yıl sigortalık ve 3600 gün prim şartı ile ilgili bilgilere yer vereceğiz. 3600 prim günü oldukça önemli bir hak olup, bu hakkın kaybı durumunda tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır. Ancak bu süreç, yasal prosedürleri ve bazı önemli noktaları bilmeyi gerektirmektedir.

3 / 18 3600 Prim Gün Nedir? 3600 prim günü, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 3600 gün prim ödemesi yapılmış olan kişilerin kendilerini ifade eder. Bu süreyi dolduran çalışanları, belirli şartların yerine getirilmesinde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

4 / 18 3600 Prim Gününden Tazminat Alma Şartları İlk Sigortalılık Tarihi : Çalışanın ilk sigortalılığının 8 Eylül 1999 tarihinden önce kaydedilmesi gerekmektedir. Prim Gün Sayısı : 3600 gün prim ödemesinin yapılmış olması gerekir. Sigortalılık Süresi : En az 15 yıl sigortalılık işlemlerinin olması gerekmektedir. İşten Ayrılma Nedeni : Çalışanın kendi çıkışıyla ayrılması ve kıdem tazminatı talep etmesi gerekmektedir.

5 / 18 3600 gün primle tazminat alma hakkı yasada nasıl geçiyor? Yasal durum şöyle; Toplam 3600 gün prim ödenmiş olmak kaydı ile fiili hizmet süresi 15 yıl olanlar emeklilik gerekçesi ile işten ayrılma ve kıdem tazminatı alabilme hakkına sahiptir. Bu husus 1475 sayılı eski İş Kanunun yürürlükte kalan ve halen geçerliliğini sürdüren son ve tek maddesi Madde 14/5’ e dayanmaktadır. İlgili madde şu şekildedir :



6 / 18 “…506 Sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir“

7 / 18 15 yıl 3600 prim gününü dolduran işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi? Hangi yıl sigorta girişi olanlar 3600 günle tazminat alır? 15 yıl sigortalılık süresi 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirenlerin istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanması için, ilk işe giriş tarihi 08.09.1999 tarihinden önce olmalıdır.

8 / 18 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arası ilk işe giriş bildirimleri olan çalışanlar ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile yaşı beklemek üzere istifa edilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabileceklerdir.

9 / 18 01.05.2008 den sonra ilk defa işe başlayanlar ise 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim günü koşullarını sağlamaları ve yaşı beklemek üzere işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanabileceklerdir.

10 / 18 Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır? Kıdem tazminatı, çalışanların işlerindeki çalışma süresi ve kapsamlı brüt ücret üzerinden hesaplanır.

11 / 18 Her bir çalışma yılı için, çalışanın 30 günlük brüt ücretinin tazminatı ödenir. Örneğin 10 yıl çalışan bir kişi, toplamda 10 aylık brüt ücret kadar kıdem tazminatı alır.

12 / 18 Tazminat Almak İçin Yapılması Gerekenler Dilekçe Hazırlama : Kendi isteğiyle ayrılacak olan çalışan, işverene hitaben bir dilekçe verecek 3600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresini doldurup kıdem tazminatı talep edeceğini belirtmelidir.

13 / 18 SGK'dan Yazı Alma : SGK'dan alınacak "Kıdem Tazminatı Yazısı" ile çalışanın bu performans sonuçları resmi olarak belgelenmelidir.

14 / 18 İşverene Başvuru : Hazırlanan dilekçe ve SGK'dan alınan yazı ile birlikte işverene başvurulmalıdır.

15 / 18 Tazminat Talebi Nasıl Yapılır? Tazminat talebi için öncelikle işvereninizle görüşerek durumu bildirmeniz ve yazılı bir dilekçe ile talebinizi iletmeniz gerekmektedir. Eğer işvereniniz talebinizi kabul etmezse, bir avukata başvurarak yasal yollara başvurabilirsiniz.

16 / 18 Hangi Durumlarda Tazminat Alınabilir? İşveren tarafından yapılan fesih: İşveren tarafından haklı bir sebep gösterilmeden iş sözleşmesi feshedilmesi durumunda çalışanın tazminat alma hakkı doğar.

17 / 18 İşçinin istifa etmesi: Bazı durumlarda işçi de iş sözleşmesini feshedebilir ve tazminat alma hakkı kazanabilir. Ancak bu durumda işçinin istifa nedeni önemlidir.