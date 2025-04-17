4600 - 5400 güne kıdem tazminatı mümkün! SGK 2000-2008 sigorta girişi olanlar...

Kıdem tazminatında sadece işten çıkarılanlar değil, belirli şartları sağlayarak kendi isteğiyle ayrılan çalışanlar da hak sahibi olabiliyor. En az bir yıl aynı işyerinde çalışmış olan ve 4/A (SSK) kapsamında sigortalı bulunan çalışanlar, belirli nedenlerle işten ayrıldıklarında tazminat alabiliyor. Yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlayanlar, askerlik, evlilik, sağlık ve işverenin ahlak dışı davranışları gibi gerekçelerle fesih durumunda kıdem tazminatına başvurabiliyor. Özellikle 2000-2008 arasında sigortalı olanlar için 25 yıl şartı bu yıl tamamlanıyor, bu da tazminat yolunu açıyor.