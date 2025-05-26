4A-4B-4C EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİH AÇIKLAMASI: Emekliye 4000 lira bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

4 YILDA 3 BİN 900 LİRA ARTTI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor. 2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.