Öğrenciler gözlerini tatil haberine çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul’da yarın kar yağışı bekleniyor. 5 Şubat hava durumu raporlarının ardından “Okullar tatil edilecek mi?” sorusu gündemin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar yakından takip edilirken, olumsuz hava koşullarının eğitimi etkileyip etkilemeyeceği merak konusu. İşte detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Yayınlanan 5 günlük haritaya göre, yarın Marmara Bölgesi'nde kar yağışı etkili olacak. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar beklentisi, öğrenciler ve velileri okul tatil haberine kilitledi. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar merakla bekleniyor. İşte detaylar…
MGM 5 günlük hava durumunu paylaştı. Haritaya göre yarın Marmara Bölgesi'nde kar yağışının etkili olacağı öğrenilirken öğrencilerin ve velilerin gözü okullar tatil açıklamasına çevrildi.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ 5 ŞUBAT?
5 Şubat Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen kar yağışı haberleri sonrasında okulların tatil olup olmayacağına dair açıklama bekleniyor.
MGM verilerine göre yarın İstanbul'da kar yağışı olması tahmin ediliyor.
Şu an için okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre yarın okullarda eğitime devam edilecek.
5 ŞUBAT YARIN İSTANBUL VE ANKARA'DA KAR TATİLİ OLACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Hava şartlarının olumsuz olması halinde valilikler okullarda eğitime 1 gün ara verme kararı verebiliyor.
Şu an için okulların tatil olup olmayacağına dair bir açıklama gelmedi. Valilikler tarafından tatil kararı alınması halinde duyuru paylaşılıyor.