Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde etkili olan enflasyon oranlarının açıklanması gündemde. 5 aylık enflasyon verilerinin ardından 6 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak. TÜİK'in 2024 Aralık verilerini ne zaman açıklayacağı ve 6 aylık enflasyon farkının ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Refah payı olacak mı? Memur ve emekli için 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...
Emekli maaş zammı için son viraja girildi. 5 aylık enflasyon farkı toplamına göre şimdiden yüzde 14,57 oranında bir zam hak eden SSK ve Bağkur'luların gözleri en düşük emekli maaşının ne kadar artacağına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kritik veriyi açıklayacak. Böylece memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı netleşecek.
ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı.
Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.
EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 yükseliş kaydetti.
Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 14.57'lik zammı hak etmiş oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
En düşük emekli maaşlarına en az enflasyon oranında artış yapılıyor. Bu dönemde taban aylıklara %20 oranında artış olabilir.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi.
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,67 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,72'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,20'den yüzde 27,07'ye gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,33'ten yüzde 18,47'ye çıktı.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 35,7205'ten 35,3011'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7475'ten 43,2299'a çıktı.
Bir önceki anket döneminde 14,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 9,8 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 18 milyar dolara geriledi.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM NE OLUR?
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme üzerinden değerlendirilmektedir. 2024 ikinci yarısında Kasım ayına kadar 5 aylık enflasyon verisi olan %14,57’ye göre enflasyon farkı %4,15 ve toplu sözleşme zammı olan %6’lık kısmı da ekleyince memur ve memur maaş farkı %10,40 olarak kesinleşmiş durumda. Eğer Aralık enflasyonu %1,72 olursa memura enflasyon farkı %5,90 olur. Buna toplu sözleşme zammı olan %6’lık kısım da eklenince memur ve memur emeklisinin maaş farkı %12,26 olarak hesaplanacaktır.
REFAH PAYI OLACAK MI?
2024 yılı emekliler yılı ilan edildiği için küçük de olsa bir refah payı düzenlemesi yapılabileceğini değerlendiriyorum. Yüzde 20-25 aralığında tüm emeklileri kapsayacak şekilde bir artış yapılabilir.