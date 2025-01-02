MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM NE OLUR?





Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme üzerinden değerlendirilmektedir. 2024 ikinci yarısında Kasım ayına kadar 5 aylık enflasyon verisi olan %14,57’ye göre enflasyon farkı %4,15 ve toplu sözleşme zammı olan %6’lık kısmı da ekleyince memur ve memur maaş farkı %10,40 olarak kesinleşmiş durumda. Eğer Aralık enflasyonu %1,72 olursa memura enflasyon farkı %5,90 olur. Buna toplu sözleşme zammı olan %6’lık kısım da eklenince memur ve memur emeklisinin maaş farkı %12,26 olarak hesaplanacaktır.