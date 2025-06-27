Enflasyon verileri öncesinde memur ve emekli maaş zammında son durum yakından takip ediliyor. Haziran ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak veriler, milyonlarca kişinin maaşından kiralara, yatırım planlarından ekonomik beklentilere kadar birçok alanda belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın ilk haftasında bir önceki aya ait enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda, Haziran 2025 enflasyon oranı da temmuz ayında açıklanacak ve memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı kesinleşmiş olacak. Peki, haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

1 /9 TÜİK’in açıklayacağı oranlar, maaş zamlarından kira artışlarına, tasarruflardan piyasa hareketlerine kadar birçok alanda etkili olacak. Kritik veri öncesinde Merkez Bankası’nın beklenti anketi dikkatle incelenirken, kamuoyunda da "Haziran ayı enflasyonu ne çıkacak?" sorusu yankılanıyor. İşte merakla beklenen detaylar...

2 /9 ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK’in resmi takvimine göre Haziran 2025 enflasyon verisi, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak. Bu veri ile birlikte 2025 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı da netleşmiş olacak. Böylece memur ve emeklilere Temmuz ayında yapılacak maaş zamları belirlenmiş olacak.



3 /9 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NEDEN ÖNEMLİ? Memur ve emekli maaşları, her yılın ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre güncelleniyor. Eğer toplu sözleşmede belirlenen zam oranı, 6 aylık enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark “enflasyon farkı” olarak maaşlara yansıtılıyor. Bu nedenle Haziran ayı enflasyonu, memur ve SSK-Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışta belirleyici rol oynuyor.

4 /9 İLK 5 AYDA ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılının ilk beş ayında Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış şöyle gerçekleşti: Ocak: %5,03 Şubat: %2,27 Mart: %2,46 Nisan: %3,00 Mayıs: %1,53 Bu verilere göre ilk 5 aylık enflasyon toplamı yaklaşık %15,09 oldu. Haziran ayı verisiyle birlikte bu oran daha da artacak ve memur ile emeklilerin zam oranı kesinleşecek.













5 /9 ZAM ORANINDA NE BEKLENİYOR? TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü. Ekonomistlerin beklentisine göre Haziran ayı enflasyonu %1,61 olabilir. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon %16,95 olacak.





6 /9 YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,77 iken, bu anket döneminde yüzde 17,35 olarak gerçekleşmiştir.

7 /9 12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,37 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,91 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,29’unun beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,62’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 26,98’inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.





8 /9 24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,97 olasılıkla yüzde 12,00 – 14,99 aralığında, yüzde 31,83 olasılıkla yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 30,62 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 20,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,81‘inin beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 24,07‘sinin beklentilerinin yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 44,44‘ünün beklentilerinin yüzde 18,00 – 20,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.



