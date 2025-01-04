"65 yaş aylığı ne kadar 2025 son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2025 yılı için açıklanan enflasyon oranlarının ardından, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı ödemelerinde artış yapıldı. Enflasyon verileriyle memur, memur emeklisi ve işçi emeklisi maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, yaşlılık ve engelli aylıklarında da yeni tutarlar belirlendi. Peki 65 yaş aylığı ne kadar 2025 son dakika? 2025 zammı sonrası güncel yaşlılık ve engelli aylığı

1 /6 "65 yaş aylığı ne kadar 2025 son dakika? 2025 zammı sonrası yaşlılık ve engelli aylığı kaç para oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam oranları netleşti. Memur maaşlarına yapılan toplu sözleşme ve enflasyon farkı zammının ardından, diğer sosyal yardım ödemelerine de %11.54 oranında artış yapıldı.

2 /6 Enflasyon rakamlarıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı, evde bakım desteğinde de artış oldu.

3 /6 Hak sahipleri yaşlılık ve engelli aylığının ne kadara yükseleceğini merak ediyor. Peki, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı ne kadar oldu?

4 /6 YAŞLILIK AYLIĞI Memur zammı, maaş katsayılarında bir artışa neden olduğu için yaşlılık aylığı, engellilik aylığı, evde bakım aylığı ve desteği alanların ödemelerinde de artış olacak.

5 /6 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR? Buna göre 65 yaş aylığı 4 bin 180 liradan 4 bin 664 liraya yükseldi.