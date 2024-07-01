"9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkar, açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 9. Yargı Paketi, son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Paket kapsamında 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz düzenlemesi gibi önemli başlıklar gündeme geliyor. Hükümlüler ve aileleri ise genel af olup olmadığını merak ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin içeriğine dair açıklamalarda bulunarak düzenlemenin detaylarını paylaştı. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, mevcut durum nedir, Meclis'e geldi mi? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler...
Yargı Paketi'ne ilişkin maddeler, içeriği, taslağı ve Meclis tarihi gibi konularda araştırmalar yoğun şekilde devam ediyor. Bakan Tunç'un yakından takip ettiği çalışmada hangi düzenlemelerin yer alacağı büyük merak konusu. Casusluk üzerine bir maddenin de dahil edileceği bu düzenleme, TBMM onayından geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanacak. İşte Temmuz 2024'e dair 9. Yargı Paketi'ne ilişkin son dakika haberleri...
9. YARGI PAKETİ SON DURUM: BAKAN YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA!
9. Yargı Paketi ardından çalışmalarına hız kesmeden devam eden Adalet Bakanlığı, önceki pakette yer almayan ve cezasızlık algısına yönelik çalışmaları barındıracak düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde yeni pakete dair soruları yanıtlarken Meclis sürecine yeşil ışık yaktı:
"Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir"
CASUSLUK MADDESİ ÜZERİNE
"Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına, uygulamadan kaynaklanan problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme... 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok.
Mesela; kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki 'Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış' gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus."
9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Bakan Yılmaz Tunç'un taslak metin üzerinde çalışmanın sürdüğünü söylediği 9. Yargı Paketi içeriğinde yabancı ülke ve istihbarat suçu işlemeye yönelik bir düzenleme yer alacak.
Casusluk faaliyetleri üzerine teklifin yanı sıra Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifinin yer alması da konuşulanlar arasında.
İşte içeriğe yönelik Bakan Tunç açıklaması:
"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var.
Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak."
Kesinleşmeyen ancak beklenen 9. Yargı Paketi maddeleri şöyle:
Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor.
Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.+
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilmesi beklenenler arasında.
Sporda şiddete yönelik de yeni düzenlemelerin gündemde olması ihtimaller arasında.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması da gündemde olabilir.