9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'te onaylandı mı? 4-4 ceza indirimi, genel af...

Meclis gündemindeki yerini koruyan 9. Yargı Paketi, son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz düzenlemesi gibi birçok madde ile anılan yeni yargı paketinde neler olduğu merak ediliyor. Detaylar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Genel Kurul sürecini tamamlamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen düzenleme, cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'ten geçti mi, son durum nedir, ne zaman çıkacak, genel af var mı? İşte detaylar...
Yargı Paketi, son dakika haberleri arasında dikkatle takip edilirken, TBMM'nin gündemi de oldukça yoğun. En düşük emekli maaşının belirlenmesinin ardından Meclis, yargı paketini ele almaya devam ediyor. Paket, 39 madde üzerinden detaylı bir şekilde görüşülüyor. İçeriğinde casusluk suçlarına yönelik düzenlemeler ve öğretmenlerin haklarını korumaya yönelik iyileştirmeler bulunuyor. Peki, 9. Yargı Paketi 2024'te ne zaman yürürlüğe girecek?
9. YARGI PAKETİ SON DURUM: MECLİS ADIMINDA!
9. Yargı Paketi TBMM gündeminde görüşülmeye devam ediyor. Yargıdaki pek çok düzenleme özelinde yoğun bir çalışmanın yapıldığı yeni pakete dair güncel bilgiler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan alınıyor:
Bakan Tunç’un gündeme dair açıklamaları şöyle:
9’uncu yargı paketi
"9. Yargı Paketi, ekim ayına kaldı. Meclis’in çalışma takvimine yetiştiremedik. Taslak çalışmasına bakanlığımızda katkı sağladık. Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlandı, Genel Kurul aşamasında sıra sayısı aldı. Meclis ara verme dönemi başladı, ekim ayında ilk işlerden biri olacak.
9. Yargı Paketi’nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz."
"İstinaf dairelerindeki iş yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmalarımız var. İstinafta ön incelemeye yönelik bir maddemiz var. İstinaf mahkemelerinde dosya daireye geldiğinde 1 ay içinde ön incelemeyi tamamlayıp görevli olup olmadığına karar vermesi lazım. 1 ay içerisinde istinaf hukuk dairesi ön incelemeyi yapacak, görevli mahkemeye gönderecek, görevli mahkeme de karar verecek. Dolayısıyla dosyanın aylarca sürüncemede kalması önlenecek."
Sosyal medya düzenlemesi
"Sosyal medya yoluyla hakaretler arttı. Bunu önlemeye yönelik çalışmalarımız var. Sosyal medya yoluyla işlenen hakaret suçlarını ön elemeye tabi kılmak istiyoruz. Orada da o suçların azaltılmasına yönelik düzenlemeler var."
Kadınlar için soyadı düzenlemesi
"Özellikle kadının soyadıyla ilgili AYM’nin iptal kararından sonra bir düzenleme yapmak gerekiyordu. Medeni kanunumuzun ilk halinde kadın evlenmekle kocasının soyadını alır şeklindeki düzenleme sonraki yıllarda kızlık soyadıyla birlikte kocasının soyadını kullanabilir şeklinde değişiklik olmuştu. AYM, ‘Kendi soyadını kullanabilir’ şeklinde bir karara vardı. Buradaki karar TBMM’nin… Medeni kanunumuzun o maddesi iptal edildiği için bir düzenleme gerekiyor."
Aile hukuku düzenlemesi
"Aile hukukunu yeniden gözden geçireceğiz’ demiştim. Bu hemen kamuoyunda ‘Adalet Bakanı medeni kanunu silbaştan yazacağız’ diyor şeklinde eleştiriler oldu. Hala bunu tekrar edenler var. Medeni kanunumuz 2001 yılında baştan sona değişmişti. Dolayısıyla medeni kanunumuz bizim özellikle hem kişiler hem aile hukuku bakımından önemli bir temel kanunumuz. Yıllar içerisinde toplumun ihtiyaçları kapsamında elbette ki değişmesi gereken hususlar varsa TBMM’nin takdirinde olan bir husus. Beni burada söylediğim, aile hukuku sorunlarını ele alacak bir sempozyum yapıyoruz. Sempozyumun çıktıları doğrultusunda önerilerde bulunacağız dedim.
Kadının soyadında da böyle bir tartışma söz konusu ediliyor. AYM’nin gerekçesi ortada. Bu gerekçe doğrultusunda TBMM’de milletvekillerimiz en doğru kararı verecektir."
Yargı reformu
"Reform süreci hiçbir zaman bitmez. Hukuk sürekli gelişir. Milletin taleplerine duyarlı olursanız o ihtiyaçları hissedersiniz. 22 yıldan bu yana önemli reformlar yaptık. Yargı birliğini sağlayan önemli reformları hayata geçirdik. Yargı alanında özellikle uygulamaya yönelik planlı bir reform sürecini 2009’dan itibaren başlatmıştık. Önümüzdeki yargı reform strateji belgesi hazılığı yapılırken, önceki belgelerde tutturulamayan hedefleri de dikkate alarak bir hazırlık yapıyoruz."
Peki, o maddeler neler olacak?
İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:
TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.
Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.
KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.
VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.
YÜKSEK YARGIYA EK ÖDENEK
AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.
9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Yılmaz Tunç tarafından açıklanan güncel durum takip ediliyor. Meclis adımında yerini alan ve TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen çalışmanın yakında TBMM Genel Kurul adımını tamamlaması bekleniyor. Genel kurul süreci ardından yürürlük tarihi için gözler Resmi Gazete'ye dönecek.