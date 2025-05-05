A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101'e bu hafta neler geliyor sorusunun yanıtı, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için büyük önem taşıyor. Yeni A101 indirim ürünleri, hem ev ihtiyaçlarını hem de teknoloji ürünlerini cazip fiyatlarla sunuyor. A101'de Anneler Günü’ne özel; mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, aksesuarlar ve çiçek gibi çeşitli hediyelik ürünler de raflarda yer alacak.Peki 8 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğunda hangi indirimler var? İşte, A101’in indirimleri…
A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101’e bu hafta nelere geliyor sorusu, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenlerin gündeminde. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara kadar birçok kategoride sürpriz indirimler sunan A101 indirim ürünleri, bütçe dostu alışverişin adresi oluyor. Haftalık güncellenen aktüel broşürle, avantajlı ürünleri ilk öğrenen siz olun! İşte, 8 Mayıs A101’in indirimleri.
A101 aktüel kataloğu 8 Mayıs indirimleri
Toshiba 55' 4K UHD Android Tv 17.999 TL
Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL
Onvo 40' FHD Frameless Android 13 Smart Led Tv 7.299 TL
Piranha Çantalı Retro Pikap 2.299 TL
Homend Stand Mikser 4.499 TL
Fakir Çay Makinesi 1.999 TL
Arzu Starbend Multi Blender Seti 2.399 TL
Homend Grilliant Inox Tost Makinesi 2.199 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi 4.499 TL
Sinbo Çok Amaçlı Pişirici 1.199 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL
Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Bask1ülü 599 TL
Pierre Cardin Elektrikli Katlanabilir Cezve 599 TL
Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesi 1.399 TL
Kiwi Buharlı Temizleyici 2.999 TL
Kiwi Aynalı Işıklı Kozmetik Dolabı 1.499 TL
Aprilla Saç Kurutma Makinesi 999 TL
Pierre Cardin Saç Düzleştirici 799 TL
Kütahya Porselen Yemek Tabağı 69,50 TL
Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 40 TL
Nehir Servis Gereçleri 145 TL
Nehir Çay Kaşığı 20 TL
Emaye Derin Tencere 330 TL
Emaye Bakraç 350 TL
Kütahya Porselen Servis Tabağı 89,50 TL
Bella Döküm Derin Tencere 720 TL
Çelik Çaydanlık 1.099 TL
Bella Döküm Basık Tencere 720 TL
Hascevher Kumsal 6 Parça Tencere Seti 1.199 TL
Paşabahçe Iconic Pasta Tabağı 35 TL
Paşabahçe Vanilla Kase 6'lı 189 TL
Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 149 TL
Renkli Oval Kase 50 TL
Renkli Cam Kase 50 TL
Altın Fileli Ayaklı Servis Tabağı 160 TL
Silikon Servis Gereçleri 99,50 TL
New Bone Ayaklı Porselen Fincan Takımı 345 TL
Pipetli Çelik Termos 689 TL
Rakle Desenli Kupa ve Mum Set 159 TL
Sunumluk Metal Tepsi 44,50 TL
Ahşap Saplı Kristal Sosluk Seti 99,50 TL
Kristal kurabiyelik 80 TL
Kristal Kahvaltılık Set 159 TL
Aynalı Makyaj Masası 1.999 TL
Takı Organizeri 449 TL
Nazar Boncuklu Çelik Takı Seti 149 TL
Seyahat Takı Kutusu 99,50 TL
Büyük Makyaj Organizeri 159 TL
Küçük Makyaj Organizeri 89 TL
Büyük Makyaj Organizeri 159 TL
Fiyonk Lastikli Toka 35 TL
İncili Mandal Toka 35 TL
Desenli Makyaj Çantası 69,50 TL
Kadın Metal Kol Saati 349 TL
Kozmetik Organizeri 589 TL
Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 799 TL
Canlı Çiçek Orkide 449 TL
Canlı Çiçek Zambak 2'li 99,50 TL
Canlı Çiçek Cennet Kuşu 149,50 TL
Yapay Lale Buketi 175 TL
Paşabahçe Botanica Vazo 150 TL
Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 479 TL
Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Halı 439 TL
Kilim 219 TL
Kadın Dantelli Pijama Takımı 299 TL
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Katlanır Bahçe Masası 1099 TL