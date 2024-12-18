A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde, gıda, temizlik, kişisel bakım ve daha birçok kategoride indirimli ürünlere kolayca ulaşabilirsiniz. A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayımlandı. Rewolf RSX3 125 cc benzinli motosikletten, Mipo M59 cep telefona, çamaşır makinesinden masaüstü bilgisayara kadar birçok ürün indirimli olarak A101 kataloğunda yer aldı. Peki bugün A101 aktüel ürünlerde neler var? İşte 19 Aralık 2024 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu.
Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile birbirinden avantajlı ürünler satışa sunuluyor. İndirimli ürünler arasında elektronik eşyadan mutfak araç gereçlerine, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok seçenek bulunuyor. A101 indirimli ürünler listesi her hafta güncellenerek, hesaplı alışverişin kapılarını aralıyor. "Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?" sorusunun cevabını öğrenmek ve fırsatları kaçırmamak için A101 aktüel ürünler kataloğu listesine haberimizde göz atabilirsiniz.
A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 19 ARALIK 2024 PERŞEMBE
Philips 65PUS7009/62 65 inç 4K UHD Smart LED TV: 28.999 TL
SEG CM1012 IN 10 kg çamaşır makinesi: 11.999 TL
SEG NF 4631 No-Frost buzdolabı (402 litre): 15.999 TL
Öğrenme Kulesi 999 TL
Fonksiyonel Bebek Beşiği 1.999 TL
Smart Bebek Yatağı 699 TL
Takı Organizer Çeşitleri 399 TL
Düzenleyici Kutu Çeşitleri 49 TL
PP Büyük Boy Valiz 799 TL
PP Orta Boy Valiz 699 TL
Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 55 TL
Emaye Fırın Tepsi Çeşitleri 169 TL
7 Parça Saklama Kabı Seti 119 TL
Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 399 TL
Mipo M59 cep telefonu (256 GB hafıza): 6.799 TL
Vortex V3 gaming masaüstü bilgisayar: 16.999 TL
Apex V5 gaming masaüstü bilgisayar: 26.999 TL
Döküm Gözleme Tavası 479 TL
Tava ve Sahan Seti 499 TL
Borcam Çeyiz Seti 449 TL
Ayaklı Servis Tabağı 249 TL
Vita Patisserie 2 Katlı Sunumluk 179 TL
Bambu Sunum Tabağı 119 TL
5 Bıçaklı Manuel Doğrayıcı 139 TL
TH-238F-100 23.8 inç gaming monitör: 2.699 TL
TG-IWQHD34C-180 34 inç gaming monitör: 9.999 TL
TG-VSN27C-120 27 inç gaming monitör: 3.799 TL
BU HAFTA A101’DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?
Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 799 TL
Arzum El Blender Seti 1.599 TL
Kiwi Elektrikli Isıtıcı Fan 479 TL
Sinbo Katı Meyve Sıkacağı 1.199 TL
Buharlı Kırışık Giderici 649 TL
Regal Toz Torbasız Süpürge 2.499 TL
Ultrasonik Aroma Difüzörü 299 TL
Kiwi Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL
A101 19 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu ile bu Perşembe gelecek diğer ürünler ise şu şekilde: