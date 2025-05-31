Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 3. dönem sınav takvimi 2025

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihi gündemdeki yerini koruyor. Liseyi açıktan okuyan binlerce öğrenci derslerin sona ermesinin ardından sınava tabi tutuluyor. Bu kapsamda "MEB AÖL 3. dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, yazılı ve e-sınav Açık Lise sınav tarihleri ile "2025 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?" sorusunun yanıtı..
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 20 Mayıs günü bitiyor. Sınava katılacak adaylar e-Sınav ve yazılı sınav takvimine yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı 3. dönem sınavları üç oturumda uygulanıyor. e-Sınav olan online uygulama ise tek oturumda yapılıyor. Adaylara her bir ders için 10 soru yöneltilecek. 2025 Açık lise sınavı ne zaman?
MEB 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ İLE AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.
AÖL 3. DÖNEM YAZILI VE E-SINAV NE ZAMAN?
MEB'in düzenlediği açık lise sınavlarının 3'üncüsü yazılı ve online olarak gerçekleşiyor. Yazılı sınavlar:
19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
AÖL e-Sınav ise tek oturumda 1-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Sınava katılacaklar ilk olarak 27 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında AÖL resmi sayfasından sınav randevusu oluşturmalı.
AÇIK LİSE SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav yerlerini ve saatlerini gösteren giriş belgeleri 14 Temmuz'da yayımlanacak.
e-Sınav için sınav giriş belgeleri de 23 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak. Giriş belgelerini öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden görüntüleyebilecek.
AÇIK LİSE SINAV SONUÇ TARİHİ
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavına dair sorular ve cevaplar 23 Temmuz'da ilan edilecek. Yazılı ve online sınav sonuçları da 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime sunulacak.