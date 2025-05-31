Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 3. dönem sınav takvimi 2025

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 20 Mayıs günü bitiyor. Sınava katılacak adaylar e-Sınav ve yazılı sınav takvimine yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı 3. dönem sınavları üç oturumda uygulanıyor. e-Sınav olan online uygulama ise tek oturumda yapılıyor. Adaylara her bir ders için 10 soru yöneltilecek. 2025 Açık lise sınavı ne zaman?