Açıköğretim Fakültesi: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF final sınavı sonuçları tarihi belli oldu mu?

NOT ORTALAMASI VE YAZ OKULU DETAYLARI

AÖF’te başarı değerlendirmesi, vize ve final notlarının birlikte değerlendirilmesiyle yapılıyor. Vize notunun yüzde 30’u, final notunun ise yüzde 70’i genel ortalamaya yansıtılıyor. Ancak bu ortalamanın 35’in altında olması durumunda öğrenci başarısız sayılıyor ve ilgili dersi yaz okulunda tekrar alması gerekiyor.

AÖF yönetmeliğine göre telafi veya bütünleme sınavı yapılmıyor. Bu nedenle yaz okulu, başarısız dersleri telafi etmenin tek yolu olarak öne çıkıyor.



