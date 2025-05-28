Açıköğretim Fakültesi: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF final sınavı sonuçları tarihi belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre geçme ya da yaz okuluna kalma durumlarını değerlendirecek. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte AÖF sonuç sorgulama ekranı ve tarihi...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen 2025 bahar dönemi dönem sonu sınavları, 24-25 Mayıs tarihlerinde yüz yüze şekilde tamamlandı. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için kritik önem taşıyan bu sınavlar, dönem not ortalamasının yüzde 70’ini oluşturuyor. Bu nedenle sonuçların ne zaman açıklanacağı büyük merak konusu haline geldi.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları sınav tarihinden en az 2 hafta sonra erişime açılıyor. Anadolu Üniversitesi'nden resmi bir sonuç tarihi açıklanmadı.
AÖF sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan, doğru yanlış cevap sayısı yer alacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Dönem sonu sınavı değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında götürecek. Dönem sonu sınavları tamamlandıktan sonra başarısız olan öğrenciler için telafi veya bütünleme sınavı yapılmayacak.
Öğrenciler, yaz okulu sınavlarında başarısız oldukları dersler için sınava katılacaklar.
NOT ORTALAMASI VE YAZ OKULU DETAYLARI
AÖF’te başarı değerlendirmesi, vize ve final notlarının birlikte değerlendirilmesiyle yapılıyor. Vize notunun yüzde 30’u, final notunun ise yüzde 70’i genel ortalamaya yansıtılıyor. Ancak bu ortalamanın 35’in altında olması durumunda öğrenci başarısız sayılıyor ve ilgili dersi yaz okulunda tekrar alması gerekiyor.
AÖF yönetmeliğine göre telafi veya bütünleme sınavı yapılmıyor. Bu nedenle yaz okulu, başarısız dersleri telafi etmenin tek yolu olarak öne çıkıyor.