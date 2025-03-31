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Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuru ve sınav takvimi netleşti: AGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuru ve sınav takvimi netleşti: AGS ne zaman?

10:0331/03/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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<p>AGS başvuruları ve sınav tarihi</p>
AGS başvuruları ve sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırılmıştı. Karar 1 Eylül'de yürürlüğe girecek. Peki AGS kapsamı nasıl olacak, sınavda hangi konularda kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika olacak?

2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı sınavı başvuruları için geri sayım sürüyor. AGS, öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilmesi için uygulanan bir sınavdır. Başvurular, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için ise geç başvuru imkanı sunulmakta. Peki AGS başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı ne zaman? sınavda hangi konularda kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika olacak?

AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

MEB AGS SINAV KAPSAMI NASIL, SINAVDA HANGİ KONULARDA KAÇ SORU SORULACAK SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLACAK?

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak. ÖABT'de ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik, kimya ve kimya teknolojisi testleri 90 dakika,

Biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi testleri ise 70 dakika olacak.

AGS; sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.



Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS) Örnek Sorular

Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular hazırlanmıştır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (MEB-AGS) ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

2025 yılında öğretmenlerin atamalarında artık KPSS puanı şartı aranmayacak. Karar 1 Eylül 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Atamalarda, Akademi Giriş Sınavı (AGS) dikkate alınacak.

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