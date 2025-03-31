2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı sınavı başvuruları için geri sayım sürüyor. AGS, öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilmesi için uygulanan bir sınavdır. Başvurular, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için ise geç başvuru imkanı sunulmakta. Peki AGS başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı ne zaman? sınavda hangi konularda kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika olacak?