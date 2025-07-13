MEB AGS ve ÖABT soru ve cevapları kitapçığı sorgulama ekranı

AGS soruları ve cevap anahtarı 2025 soru kitapçıkları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. ÖSYM tarafından ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu olan Akademi Giriş Sınavı Saat 10.15'te başladı. AGS'de adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak, 110 dakika cevaplama süresi verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te başlayacak. Peki AGS sınavı soru ve cevapları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? MEB 2025 ÖABT soru kitapçığı yayınlandı mı?

1 /9 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı bugün yapılacak. İlk oturum olan Akademi Giriş Sınavı saat 10.15'te başladı. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumu saat 14.45'te başlayacak. Sınavın ardından gözler AGS ve ÖABT sınavı soru ve cevap anahtarına çevrilecek. Peki MEB Akademi Giriş Sınavı AGS sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte MEB Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) soru ve cevapları 2025 sorgulama ekranı.

2 /9 Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez 10 bin öğretmen adayına 'Milli Eğitim Akademisi'nin kapılarını açıyor. Eylül ayında açılacak akademide eğitim almak isteyen adaylar bugün yapılan 'Akademi Giriş Sınavı'na girmekte. Yapılacak bu sınavla, öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırılmış olacak. ÖSYM Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu olan Akademi Giriş Sınavı başladı. Sınavın ilk oturumu Akademi Giriş Sınavı (AGS), 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 1035 bina, 18 bin 90 salonda düzenleniyor.

3 /9 Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayan AGS'de adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak, 110 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavın ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te başlayacak. Peki Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı saat kaçta başlayacak, MEB-AGS ÖABT saat kaçta bitecek?

4 /9 MEB AGS ve ÖABT soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AGS soruları ve cevap anahtarı 2025 için gözler ÖSYM’ye çevrildi. AGS ve ÖABT sınavının tamamlanma saati 16.15. AGS soruları ve cevap anahtarının 17.00’den itibaren yayımlanması bekleniyor. Akademiye Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi cevap anahtarına ilişkin resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

5 /9 2025 AGS SORU VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen alımları için düzenlenecek oturumlar ÖSYM tarafından organize ediliyor. Dolayısıyla cevap anahtarına ilişkin açıklama meb.gov.tr adresinden yapılmayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kendi resmi internet sayfasından cevap anahtarını duyuracak. Aşağıdaki bağlantı üzerinden AGS soru ve cevap anahtarı yayımlandığında sorgulama yapabilirsiniz. MEB 2025 - AGS VE ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

6 /9 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı saat kaçta başlayacak, MEB-AGS ÖABT saat kaçta bitecek? Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylar 50 soruya yanıt verecek. Sınav; sözel ve sayısal yetenek, tarih, coğrafya, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı konularını kapsayacak. Peki AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak. MEB Akademi Giriş Sınavı öğretmen ataması puan hesaplaması nasıl yapılacak?

7 /9 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS-ÖABT) Sınav sonuçları, 13 Ağustos'ta ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

8 /9 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı puanı nasıl hesaplanacak? Alanı dil olan öğretmen adaylarının sınavı ise Akademi Giriş Sınavı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanlarının yüzde 50'si esas alınarak hesaplanacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girmeyecek öğretmen adayları için sınav puanı sadece Akademi Giriş Sınavı ile oluşturulacak.