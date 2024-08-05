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AİLE DESTEK ÖDEMESİ SON DAKİKA HABERLER: Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, bu ay verilecek mi, bitti mi? İşte son açıklamalar...

16:37 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

"Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, bu ay verilecek mi, bitti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, hak sahiplerinin en çok merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu program, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan ailelere maddi destek sağlamayı amaçlamaktadır. Geçtiğimiz aylarda, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada, Temmuz ayında yaklaşık 4 milyar TL'lik bir ödeme gerçekleştirildiği bildirilmişti.

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Aile destek programı bitti mi, uzatıldı mı 2024 son durum gelişmeleri ile takip ediliyor. Hak sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yatırılan Aile Destek Programı'nın ağustosta yatıp yatmayacağı kafaları karıştırdı. Geçen yıl program dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti. 

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI, BU AY YATACAK MI?

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi ilgili bilgiler Bakanlık tarafından paylaşıldı.

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Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona ereceği ifade edildi.

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SON ÖDEMELER 11 TEMMUZ'DA YAPILDI

Aile Destek Programı uygulaması dahilinde son ödemeler 11 Temmuz günü hesaplara aktarıldı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

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Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayın ödemesiyle hanelere bugüne kadar toplam 88,2 milyar lira destek sağlandığını belirtti.

#Aile Destek Ödemeleri
#Aile Destek
#Sosyal Yardım
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